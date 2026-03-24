‘O Testamento’: quem controla a fortuna de Anita Harley

A série documental "O Testamento: O Segredo de Anita Harley", do Globoplay, detalha uma disputa judicial envolvendo o patrimônio de Anita Louise Regina Harley, herdeira ligada à rede varejista Pernambucanas.

A empresária está em estado vegetativo desde 2016, e seu patrimônio, estimado em cerca de R$ 2 bilhões, tornou-se alvo de uma disputa entre familiares, pessoas próximas e outros interessados.

A produção apresenta diferentes versões sobre a vida pessoal e as relações de Anita, que passaram a ter impacto direto na disputa pela herança e na gestão de seus bens.

Anita Harley e o centro da disputa judicial

Anita Harley é apresentada como uma executiva discreta e rigorosa, que assumiu papel relevante na gestão da empresa familiar. Após entrar em estado vegetativo persistente, sua condição deu origem a um processo envolvendo curatela, testamento e controle patrimonial.

Sem poder se manifestar, a empresária tornou-se o foco de decisões judiciais e de conflitos entre pessoas que afirmam ter vínculos afetivos, profissionais ou familiares com ela.

Quem são os envolvidos na disputa pela herança de Anita Harley?

A série mostra diferentes grupos com interesses distintos sobre o patrimônio e a representação de Anita.

Cristine Rodrigues aparece como ex-funcionária e assessora de longa data, afirmando ter recebido poderes legais para cuidar da saúde e dos bens da empresária. Ela também declara ter mantido uma relação afetiva com Anita.

Sônia Soares, conhecida como Suzuki, também afirma ter tido uma relação pessoal com Anita e sustenta que essa ligação pode garantir direitos sobre a herança.

Arthur Miceli, filho biológico de Cristine, busca reconhecimento como filho socioafetivo de Anita. Caso essa relação seja reconhecida, ele pode ser incluído como herdeiro direto.

Daniel Silvestri surge como advogado ligado ao grupo de Sônia e Arthur e assume papel relevante na disputa ao ocupar posição de destaque na empresa.

Família, aliados e versões conflitantes no caso

Outros personagens reforçam a complexidade do caso ao apresentar versões diferentes sobre a vida de Anita.

As irmãs Andréa e Juliana Lundgren, primas da empresária, aparecem como acionistas e apoiam o grupo ligado a Cristine Rodrigues. Já Karen Harley, irmã por parte de pai, representa o núcleo familiar tradicional.

Amigos próximos, como Mônica Silveira e Katia Mesel, também participam da narrativa, trazendo relatos sobre a convivência com Anita antes de sua internação. Alguns apoiam a versão da família, enquanto outros reforçam a relação de Anita com Suzuki.

Série mostra disputa por herança, poder e controle patrimonial

Ao reunir depoimentos e documentos, "O Testamento" apresenta um cenário marcado por disputas jurídicas e interpretações divergentes sobre vínculos pessoais e direitos sucessórios.

A série evidencia como questões afetivas, familiares e legais se entrelaçam em um caso que envolve não apenas um patrimônio bilionário, mas também a definição de quem tem legitimidade para representar e herdar o legado de Anita Harley.

Ao mesmo tempo, a produção expõe os desdobramentos de um processo que vai além da divisão de bens, envolvendo decisões sobre curatela, controle empresarial e a gestão de uma das maiores fortunas ligadas ao varejo brasileiro.