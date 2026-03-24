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'Bridgerton' confirma casal da 5ª temporada; veja o que muda em relação aos livros

A revelação foi feita por meio de um teaser divulgado nesta terça-feira, 24, pela Netflix

'Bridgerton': série de romance é sucesso da Netflix (Netflix/Divulgação)

'Bridgerton': série de romance é sucesso da Netflix (Netflix/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 24 de março de 2026 às 13h15.

Última atualização em 24 de março de 2026 às 13h15.

A quinta temporada de “Bridgerton” teve seus primeiros detalhes confirmados pela Netflix e já indica mudanças importantes na adaptação dos livros.

O novo ano da série vai focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, marcando a primeira vez em que o casal central será LGBTQIAPN+.

A revelação foi feita por meio de um trailer divulgado nesta terça-feira, 24, antecipando uma nova fase na narrativa da produção.

Quem será o casal da 5ª temporada de 'Bridgerton'?

Na adaptação para a TV, Francesca (Hannah Dodd) se envolve com Michaela Stirling (Masali Baduza). Nos livros de Julia Quinn, no entanto, a personagem vive um romance com Michael Stirling.

'Bridgerton': teaser da 5ª temporada da série da Netflix foi divulgado nesta terça-feira, 24 (Netflix/Reprodução)

A mudança altera não apenas o par romântico, mas também a dinâmica da história original, reforçando a liberdade criativa da série em relação ao material de origem.

Ordem da história também será diferente na série

Além da troca de personagem, a 5ª temporada também modifica a ordem dos livros adaptados.

Na saga literária, a história de Francesca aparece apenas no sexto volume. Já na série, ela será antecipada e servirá como base para o quinto ano da produção.

Quando estreia a 5ª temporada de 'Bridgerton'?

Até o momento, a Netflix não confirmou a data de estreia da nova temporada.

Seguindo o intervalo observado entre os lançamentos anteriores, a previsão é que os novos episódios cheguem apenas em 2028.

Elenco deve manter personagens principais

A nova temporada deve contar com o retorno de nomes já conhecidos do público, incluindo integrantes da família Bridgerton e personagens recorrentes.

Entre os nomes esperados estão:

  • Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)
  • Hannah Dodd (Francesca Bridgerton)
  • Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)
  • Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)
  • Will Tilston (Gregory Bridgerton)
  • Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte)
  • Masali Baduza (Michaela Stirling)

Também são esperadas participações especiais de personagens centrais de temporadas anteriores.

Veja o trailer da nova temporada de 'Bridgerton'?

As quatro temporadas de “Bridgerton” estão disponíveis na Netflix, que também será responsável pela estreia do novo ano.

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