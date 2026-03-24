'Bridgerton' confirma casal da 5ª temporada; veja o que muda em relação aos livros

A quinta temporada de “Bridgerton” teve seus primeiros detalhes confirmados pela Netflix e já indica mudanças importantes na adaptação dos livros.

O novo ano da série vai focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, marcando a primeira vez em que o casal central será LGBTQIAPN+.

A revelação foi feita por meio de um trailer divulgado nesta terça-feira, 24, antecipando uma nova fase na narrativa da produção.

Quem será o casal da 5ª temporada de 'Bridgerton'?

Na adaptação para a TV, Francesca (Hannah Dodd) se envolve com Michaela Stirling (Masali Baduza). Nos livros de Julia Quinn, no entanto, a personagem vive um romance com Michael Stirling.

'Bridgerton': teaser da 5ª temporada da série da Netflix foi divulgado nesta terça-feira, 24 (Netflix/Reprodução)

A mudança altera não apenas o par romântico, mas também a dinâmica da história original, reforçando a liberdade criativa da série em relação ao material de origem.

Ordem da história também será diferente na série

Além da troca de personagem, a 5ª temporada também modifica a ordem dos livros adaptados.

Na saga literária, a história de Francesca aparece apenas no sexto volume. Já na série, ela será antecipada e servirá como base para o quinto ano da produção.

Quando estreia a 5ª temporada de 'Bridgerton'?

Até o momento, a Netflix não confirmou a data de estreia da nova temporada.

Seguindo o intervalo observado entre os lançamentos anteriores, a previsão é que os novos episódios cheguem apenas em 2028.

Elenco deve manter personagens principais

A nova temporada deve contar com o retorno de nomes já conhecidos do público, incluindo integrantes da família Bridgerton e personagens recorrentes.

Entre os nomes esperados estão:

Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)

Hannah Dodd (Francesca Bridgerton)

Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)

Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

Will Tilston (Gregory Bridgerton)

Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte)

Masali Baduza (Michaela Stirling)

Também são esperadas participações especiais de personagens centrais de temporadas anteriores.

Veja o trailer da nova temporada de 'Bridgerton'?

As quatro temporadas de “Bridgerton” estão disponíveis na Netflix, que também será responsável pela estreia do novo ano.