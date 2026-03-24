'Bridgerton' confirma casal da 5ª temporada; veja o que muda em relação aos livros

'Bridgerton': série de romance é sucesso da Netflix (Netflix/Divulgação)
Redatora
Publicado em 24 de março de 2026 às 13h15.
Última atualização em 24 de março de 2026 às 13h15.
A quinta temporada de “Bridgerton” teve seus primeiros detalhes confirmados pela Netflix e já indica mudanças importantes na adaptação dos livros.
O novo ano da série vai focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, marcando a primeira vez em que o casal central será LGBTQIAPN+.
A revelação foi feita por meio de um trailer divulgado nesta terça-feira, 24, antecipando uma nova fase na narrativa da produção.
Na adaptação para a TV, Francesca (Hannah Dodd) se envolve com Michaela Stirling (Masali Baduza). Nos livros de Julia Quinn, no entanto, a personagem vive um romance com Michael Stirling.
A mudança altera não apenas o par romântico, mas também a dinâmica da história original, reforçando a liberdade criativa da série em relação ao material de origem.
Além da troca de personagem, a 5ª temporada também modifica a ordem dos livros adaptados.
Na saga literária, a história de Francesca aparece apenas no sexto volume. Já na série, ela será antecipada e servirá como base para o quinto ano da produção.
Até o momento, a Netflix não confirmou a data de estreia da nova temporada.
Seguindo o intervalo observado entre os lançamentos anteriores, a previsão é que os novos episódios cheguem apenas em 2028.
A nova temporada deve contar com o retorno de nomes já conhecidos do público, incluindo integrantes da família Bridgerton e personagens recorrentes.
Entre os nomes esperados estão:
Também são esperadas participações especiais de personagens centrais de temporadas anteriores.
As quatro temporadas de “Bridgerton” estão disponíveis na Netflix, que também será responsável pela estreia do novo ano.