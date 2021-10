Tadeu Schmidt é o novo apresentador do BBB; veja as mudanças na Globo

Após a notícia circular nos bastidores por dias, a Rede Globo confirmou que o jornalista Tadeu Schmidt será o novo apresentador do BBB. O anúncio foi feito em grande estilo quase no fim do Fantástico, exibido no domingo, 10. Com a saída dele do dominical, haverá uma dança das cadeiras em todo o jornalismo da emissora, que não serão imediatas, mas até o fim deste ano.

Aos 47 anos, Tadeu Schmidt comandou o Fantástico por quase 14 anos e tem muitas semelhanças com os outros dois apresentadores que passaram pelo BBB: Pedro Bial e Tiago Leifert. Todos construíram carreira no jornalismo antes de se mudarem para o entretenimento da emissora carioca.

O anúncio da nova fase profissional do apresentador foi feito ao estilo da casa mais vigiada do Brasil. O jornalista atendeu ao Big Fone e o Boninho, diretor de gênero, fez o comunicado. “Todo mundo sabe que o Big Fone geralmente tem alguma consequência. Eu vim aqui para contar que você vai ser o nosso novo apresentador do Big Brother e que estamos muito felizes que você topou essa loucura com a gente”, disse.

Tadeu emendou e agradeceu o convite. “Eu estou muito feliz e orgulhoso por ter sido convidado para essa missão. O BBB é um máximo! É uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira. E logo quando o programa completa 20 anos. Eu só quero agradecer”, afirmou.

Mudanças na Globo

Com a saída de Tadeu Schmidt do Fantástico, quem assume o lugar dele é a jornalista Maju Coutinho, que atualmente comanda o Jornal Hoje. Essa troca foi anunciada também no domingo. Poliana Abrita continua nas noites de domingo. Será a primeira vez que o programa será comandado por duas mulheres como titulares.

Quem vai assumir o Jornal Hoje é o jornalista César Tralli, que será substituído por Alan Severiano no SP1. O tradicional quadro do Fantástico com os cavalinhos do Campeonato Brasileiro, que é apresentado por Tadeu, terá um novo apresentador que ainda será anunciado.