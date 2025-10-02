Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Cantor já havia anunciado luta contra Parkinson no começo do ano

Milton Nascimento e o filho Augusto: cantor é diagnosticado com demência. (Oficina/Divulgação)

Milton Nascimento e o filho Augusto: cantor é diagnosticado com demência. (Oficina/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12h21.

Milton Nascimento, cantor de 82 anos, foi diagnosticado com demência no início deste ano. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Augusto Nascimento, em uma reportagem à revista piauí.

A doença, Demência com Corpos de Lewy (DCL), é neurodegenerativa progressiva, sem cura e pode provocar lapsos de memória, desorientação, alucinações visuais, dificuldades motoras e distúrbios do sono.

Augusto contou que começou a perceber mudanças no comportamento do artista, que passou a esquecer frequentemente de alguns pontos, perda de apetite, repetição em histórias e olhar fixo em um ponto por alguns minutos.

Em abril, após uma série de exames, os médicos constataram uma piora brusca no quadro cognitivo. Foi nesse momento que o filho questionou se seria seguro realizar uma viagem sonhada por ambos: percorrer as estradas dos Estados Unidos de motorhome.

Em maio, o sonho se concretizou e os dois cruzaram cerca de 4 mil quilômetros entre os estados de Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana. Pouco depois do retorno ao Brasil, em julho, novos exames confirmaram o diagnóstico de DCL — a mesma doença que afetou o ator Robin Williams em 2014.

Outras condições de saúde

Em março deste ano, em entrevista ao Jornal Nacional, Augusto revelou que Milton convive com o Mal de Parkinson desde 2023, além de lidar com diabete.

"Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes", disse na ocasião.

Apesar das dificuldades, Augusto destacou que o pai mantém vitalidade e entusiasmo. "Ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que vem recebendo", afirmou, lembrando o desfile em que a escola de samba carioca o homenageou no último carnaval.

 

Acompanhe tudo sobre:CantoresDoenças

Mais de Pop

Quando será o último capítulo de 'Vale Tudo'?

'Vale Tudo': quem matou 'Odete Roitman' na primeira versão da novela?

Quem vai matar Odete Roitman? iPhone pode dar pista sobre assassino da vilã de 'Vale Tudo'

Universal e Warner negociam acordos bilionários de música com empresas de IA

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

A vida após a empresa

Casual

Netflix anuncia sequência de 'Peaky Blinders' em duas novas séries

Mundo

Bessent anuncia reunião em breve com ministro argentino

Brasil

Clonazepam, genérico do Rivotril, tem lote recolhido por falta de eficácia