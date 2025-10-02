Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Milton Nascimento, cantor de 82 anos, foi diagnosticado com demência no início deste ano. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Augusto Nascimento, em uma reportagem à revista piauí.

A doença, Demência com Corpos de Lewy (DCL), é neurodegenerativa progressiva, sem cura e pode provocar lapsos de memória, desorientação, alucinações visuais, dificuldades motoras e distúrbios do sono.

Augusto contou que começou a perceber mudanças no comportamento do artista, que passou a esquecer frequentemente de alguns pontos, perda de apetite, repetição em histórias e olhar fixo em um ponto por alguns minutos.

Em abril, após uma série de exames, os médicos constataram uma piora brusca no quadro cognitivo. Foi nesse momento que o filho questionou se seria seguro realizar uma viagem sonhada por ambos: percorrer as estradas dos Estados Unidos de motorhome.

Em maio, o sonho se concretizou e os dois cruzaram cerca de 4 mil quilômetros entre os estados de Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana. Pouco depois do retorno ao Brasil, em julho, novos exames confirmaram o diagnóstico de DCL — a mesma doença que afetou o ator Robin Williams em 2014.

Outras condições de saúde

Em março deste ano, em entrevista ao Jornal Nacional, Augusto revelou que Milton convive com o Mal de Parkinson desde 2023, além de lidar com diabete.

"Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes", disse na ocasião.

Apesar das dificuldades, Augusto destacou que o pai mantém vitalidade e entusiasmo. "Ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que vem recebendo", afirmou, lembrando o desfile em que a escola de samba carioca o homenageou no último carnaval.