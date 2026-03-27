O que pode mudar o jogo de Ana Paula no BBB 26

A trajetória de Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26 se consolidou, até aqui, como a mais dominante da temporada. A participante reúne atualmente a maior torcida do reality, com um volume de apoio que a coloca à frente dos demais concorrentes de forma consistente. O cenário lembra o favoritismo construído por campeões recentes, como Davi Brito, campeão do BBB 24, e Renata Saldanha, campeã do BBB 25, que também chegaram à reta final com uma base sólida de fãs e pouca oscilação nas preferências do público.

Apesar da torcida, há rejeição

Esse domínio, no entanto, não significa unanimidade. Assim como outros favoritos históricos do programa, Ana Paula também enfrenta rejeição por parte de uma parcela dos telespectadores. Ainda assim, a diferença está na força relativa entre os grupos. Os fãs que apoiam a sister se mostram mais numerosos e engajados, o que tem sido determinante para sustentar sua posição no topo.

Um dos exemplos mais recentes desse cenário foi o paredão entre Jonas, Juliano e Gabriela. Apesar de a votação ter apresentado uma margem mais apertada do que o esperado (Jonas foi eliminado com 53,48%, enquanto Juliano ficou com 43,49%) o resultado indicou que a maioria do público segue alinhada com o grupo de Ana Paula. Na prática, mesmo quando há disputa, o eixo de apoio da participante continua prevalecendo.

Enquete aponta como favorita absoluta

Os números das enquetes reforçam essa percepção. Um levantamento feito pelo Votalhada, divulgado na última quarta-feira, 26, aponta Ana Paula ampliando ainda mais sua vantagem. A sister aparece com 72,08% das intenções de voto, um índice que consolida seu favoritismo isolado na reta final do reality. Na segunda posição, Alberto Cowboy aparece bem atrás, com 12,19%, consolidando-se como principal nome na perseguição, mas sem ameaçar a liderança.

Ainda há o que trilhar até a final

A história do Big Brother Brasil 26 mostra que favoritismo não é garantia de vitória. A fase decisiva costuma intensificar conflitos, expor fragilidades e alterar narrativas rapidamente. Para Ana Paula, o desafio agora não é apenas manter a liderança, mas evitar desgastes que possam mobilizar a rejeição existente.

Neste momento, o jogo parece controlado a seu favor. Mas, em um reality marcado por reviravoltas, a pergunta segue válida: ainda dá tempo de o público mudar de ideia ou Ana Paula já encaminhou sua vitória?

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.