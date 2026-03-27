Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem venceu a 'Prova do Anjo' nesta sexta-feira, 27?

Dinâmica desta semana coloca brothers em prova de habilidade que valia uma autoimunidade

BBB 26: vencedor da prova conquista imunidade no próximo Paredão (TV Globo)

BBB 26: vencedor da prova conquista imunidade no próximo Paredão (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de março de 2026 às 18h08.

Última atualização em 27 de março de 2026 às 18h12.

A 11ª Prova do Anjo do BBB 26, realizada nesta sexta-feira, 27, trouxe uma dinâmica baseada em habilidade e estratégia, com um formato comparado a um grande jogo de boliche. A disputa define quem conquista o colar do Anjo e, nesta semana, o benefício é ainda mais valioso: a imunidade é automática.

Como foi a prova?

 Na dinâmica, cada brother precisava controlar o movimento em uma descida, utilizando uma espécie de esponja para “limpar” o caminho e atingir os alvos espalhados pelo percurso.

Esses alvos funcionavam como pinos, e cada um deles possuia uma pontuação diferente. O detalhe é que os valores não eram visíveis para os participantes, o que adicionou um elemento de imprevisibilidade ao jogo. Ao final, vencia quem acumular a maior pontuação total.

Veja a pontuação dos brothers:

112 pontos - Solange
101 pontos - Marciele
98 pontos - Milena
95 pontos - Gabriela
86 pontos - Juliano
80 pontos - Chai
77 pontos - Jordana
77 pontos - Alberto
51 pontos - Leandro
31 pontos - Samira

Anjo da semana

A camarote Solange Couto foi eleita a Anjo da semana no BBB 26. Nesta semana, ela não vai poder imunizar nenhum participante, já que a prova era autoimune.

Ela escolheu para o Castigo do Monstro as sisters Milena e Ana Paula.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
Próximo

Mais de Pop

BBB 26: Solange Couto é o 'Anjo' da semana

O que pode mudar o jogo de Ana Paula no BBB 26

BTS: 7 segredos revelados no novo documentário do grupo na Netflix

BBB 26: líder Ana Paula define quem vai indicar ao Paredão

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Solange Couto é o 'Anjo' da semana

Economia

Decisão sobre adesão dos estados ao subsídio para diesel importado é adiada para segunda-feira

Esporte

GP do Japão de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à classificação

Negócios

Endeavor: Brasil cria unicórnios, mas ainda falha em formar empresas globais