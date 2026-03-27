BBB 26: quem venceu a 'Prova do Anjo' nesta sexta-feira, 27?

BBB 26: vencedor da prova conquista imunidade no próximo Paredão (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 18h08.
Última atualização em 27 de março de 2026 às 18h12.
A 11ª Prova do Anjo do BBB 26, realizada nesta sexta-feira, 27, trouxe uma dinâmica baseada em habilidade e estratégia, com um formato comparado a um grande jogo de boliche. A disputa define quem conquista o colar do Anjo e, nesta semana, o benefício é ainda mais valioso: a imunidade é automática.
Na dinâmica, cada brother precisava controlar o movimento em uma descida, utilizando uma espécie de esponja para “limpar” o caminho e atingir os alvos espalhados pelo percurso.
Esses alvos funcionavam como pinos, e cada um deles possuia uma pontuação diferente. O detalhe é que os valores não eram visíveis para os participantes, o que adicionou um elemento de imprevisibilidade ao jogo. Ao final, vencia quem acumular a maior pontuação total.
Veja a pontuação dos brothers:
112 pontos - Solange
101 pontos - Marciele
98 pontos - Milena
95 pontos - Gabriela
86 pontos - Juliano
80 pontos - Chai
77 pontos - Jordana
77 pontos - Alberto
51 pontos - Leandro
31 pontos - Samira
😇 #ProvaDoAnjo: E o novo Anjo do #BBB26 é: Solange Couto! #RedeBBB pic.twitter.com/63z8JGmxcq
— Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2026
A camarote Solange Couto foi eleita a Anjo da semana no BBB 26. Nesta semana, ela não vai poder imunizar nenhum participante, já que a prova era autoimune.
Ela escolheu para o Castigo do Monstro as sisters Milena e Ana Paula.
Solange Couto escolhe Milena e Ana Paula para o Castigo do Monstro 😈 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/R6EJRwToXE
— Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2026
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.