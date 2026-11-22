Todas as regiões da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos às 17h50 deste domingo, 22, conforme informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura.

Uma linha de instabilidade formada na região de Sorocaba avança em direção à Grande São Paulo e deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, segundo o órgão.

Dados do radar meteorológico da Prefeitura indicam que os núcleos de chuva mais intensos estão concentrados nos municípios de Cotia, Itapevi e Itapecerica da Serra. A previsão é que as precipitações avancem em direção à capital e cruzem a cidade de oeste para leste nas próximas horas.

Por volta das 18h10, a Defesa Civil enviou uma notificação de alerta severo à população, advertindo sobre o risco de raios, ventos fortes e queda de granizo na Região Metropolitana de São Paulo. Às 18h40, emitiu um novo alerta orientando as pessoas a buscarem abrigos.

Como se proteger durante os alagamentos

Diante do risco de alagamentos, o CGE orienta a população a evitar circular por ruas inundadas e não tentar atravessar áreas com correnteza. A recomendação é procurar um local seguro e, caso necessário, pedir ajuda.

Também é importante manter distância da rede elétrica e evitar permanecer embaixo de árvores durante a chuva. O órgão recomenda que as pessoas busquem abrigo em casas ou prédios.

Para reduzir os impactos no trânsito, a orientação é planejar os deslocamentos e evitar trajetos que possam ser afetados por vias bloqueadas. Motoristas que tiverem dúvidas sobre interdições podem consultar a situação das principais ruas e avenidas pelo telefone 156, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ou pelo site da companhia.