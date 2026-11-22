Chuva: Defesa Civil orienta buscar abrigo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Repórter de finanças
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 18h47.
São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos devido a chuvas intensas previstas para domingo à noite. A Defesa Civil emitiu alertas severos sobre riscos de raios, ventos fortes e granizo. A população foi orientada a buscar abrigos seguros e evitar áreas inundadas.
Todas as regiões da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos às 17h50 deste domingo, 22, conforme informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura.
Uma linha de instabilidade formada na região de Sorocaba avança em direção à Grande São Paulo e deve provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, segundo o órgão.
Dados do radar meteorológico da Prefeitura indicam que os núcleos de chuva mais intensos estão concentrados nos municípios de Cotia, Itapevi e Itapecerica da Serra. A previsão é que as precipitações avancem em direção à capital e cruzem a cidade de oeste para leste nas próximas horas.
Por volta das 18h10, a Defesa Civil enviou uma notificação de alerta severo à população, advertindo sobre o risco de raios, ventos fortes e queda de granizo na Região Metropolitana de São Paulo. Às 18h40, emitiu um novo alerta orientando as pessoas a buscarem abrigos.
Diante do risco de alagamentos, o CGE orienta a população a evitar circular por ruas inundadas e não tentar atravessar áreas com correnteza. A recomendação é procurar um local seguro e, caso necessário, pedir ajuda.
Também é importante manter distância da rede elétrica e evitar permanecer embaixo de árvores durante a chuva. O órgão recomenda que as pessoas busquem abrigo em casas ou prédios.
Para reduzir os impactos no trânsito, a orientação é planejar os deslocamentos e evitar trajetos que possam ser afetados por vias bloqueadas. Motoristas que tiverem dúvidas sobre interdições podem consultar a situação das principais ruas e avenidas pelo telefone 156, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ou pelo site da companhia.
Todas as regiões da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção às 17h50 deste domingo, 22, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura.
Segundo dados do radar meteorológico da Prefeitura, os núcleos mais intensos estão concentrados em Cotia, Itapevi e Itapecerica da Serra. A previsão do CGE é que a chuva avance para a capital e cruze a cidade de oeste para leste nas próximas horas.
A Defesa Civil alertou para o risco de raios, ventos fortes e queda de granizo na Região Metropolitana de São Paulo. Às 18h40, o órgão emitiu um novo alerta com orientação para que as pessoas buscassem abrigo.
O CGE orienta evitar ruas inundadas, não atravessar áreas com correnteza e procurar abrigo em casas ou prédios. O órgão também recomenda manter distância da rede elétrica e não permanecer embaixo de árvores.
Motoristas podem consultar a situação das principais ruas e avenidas pelo telefone 156 ou pelo site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A orientação é planejar os deslocamentos e evitar trajetos que possam ser afetados por bloqueios.