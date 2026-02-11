James Van Der Beek, astro de Dawson’s Creek, morre aos 48 anos

O ator James Van Der Beek, conhecido por seu papel como Dawson Leery na série Dawson’s Creek, morreu nesta quarta-feira, 11, aos 48 anos, após batalha contra um câncer colorretal que vinha enfrentando desde 2023. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais, que pediu privacidade enquanto lamenta a perda do ator e pai de seis filhos.

"Nosso amado James David Van Der Beek morreu pacificamente esta manhã. Ele encarou seus dias finais com coragem, fé e graça", escreveu a família no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por James Van Der Beek (@vanderjames)

Diagnóstico em 2023

O ator foi diagnosticado com câncer colorretal em agosto de 2023, mas manteve a doença em sigilo até 2024, quando resolveu compartilhar seu diagnóstico com o público. Ele falou abertamente sobre sua luta com a doença e usou sua visibilidade para alertar outras pessoas sobre a importância da detecção precoce.

Durante o período de tratamento, Van Der Beek participou de eventos públicos e atualizava suas redes sociais, mostrando momentos com sua família e refletindo sobre a vida e a doença. Mesmo com a saúde fragilizada, ele participou virtualmente de um reencontro do elenco de Dawson’s Creek e continuou envolvido em causas sociais.

Em um comunicado oficial divulgado pela esposa, Kimberly Van Der Beek, ele foi descrito como alguém que enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e dignidade. A família pediu respeito ao luto e privacidade neste momento difícil. Ele deixa seis filhos e um legado que ultrapassa a televisão dos anos 90.

Carreira

James Van Der Beek começou sua carreira ainda jovem e alcançou fama internacional no final da década de 1990 ao interpretar o protagonista Dawson Leery na série dramática Dawson’s Creek. A produção, que foi exibida entre 1998 e 2003 nos Estados Unidos, foi um dos maiores fenômenos da televisão adolescente da época e ajudou a consolidar sua carreira no cinema e na TV.

Após o fim de Dawson’s Creek, Van Der Beek continuou trabalhando em diversos projetos, incluindo filmes como "Marcação Cerrada" e papéis em séries como "How I Met Your Mother".