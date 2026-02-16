Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Carnaval 2026 no Rio: veja a ordem dos desfiles, escolas e horários desta segunda-feira, 16

Nesta segunda-feira, quatro escolas de samba do Grupo Especial vão se apresentar no Sambódromo Marquês de Sapucaí

Carnaval 2026: veja a programação das escolas do Rio ( Buda Mendes/Getty Images)

Carnaval 2026: veja a programação das escolas do Rio ( Buda Mendes/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15h14.

Tudo sobreCarnaval
Saiba mais

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Sambódromo Marquês de Sapucaí concentra os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O período marca a principal agenda do Carnaval na capital fluminense, com apresentações que mobilizam público nas arquibancadas e na área de concentração.

Nesta segunda-feira, 16, quatro escolas do Grupo Especial cruzam a avenida em desfiles com duração média de uma hora e meia cada. As apresentações reúnem milhares de espectadores e seguem a dinâmica estabelecida pela Liga das Escolas de Samba, responsável pela organização do calendário oficial.

A Beija-Flor de Nilópolis leva para a avenida o enredo sobre o Bembé do Mercado, manifestação religiosa de matriz africana realizada em Santo Amaro de Purificação, no Recôncavo Baiano. O desfile tem assinatura do carnavalesco João Vitor Araújo, responsável pelo desenvolvimento visual e narrativo da proposta.

A Unidos da Tijuca, última escola a desfilar na noite, anunciou que homenageará a escritora Carolina Maria de Jesus no Carnaval de 2026. O título do enredo será o nome da autora, reconhecida por obras que retratam a realidade social brasileira.

"A agremiação desfraldará, feito pavilhão engalando, o lenço que foi a prisão imagética de Carolina, coroando-a de livros, recortes e poesias, num reencontro sensível e emocionante com a sua literatura visceral, verdadeira e comovente", disser o carnavalesco Edson Pereira em comunicado compartilhado nas redes sociais da escola.

Confira a ordem de entrada e os horários dos desfiles desta segunda-feira

  • 22h - Mocidade Independente de Padre Miguel
  • 23h30 - Beija-Flor de Nilópolis
  • 1h - Unidos do Viradouro
  • 2h30 - Unidos da Tijuca
Acompanhe tudo sobre:CarnavalRio de Janeiro

Mais de Pop

BBB 26: nova enquete acirra disputa de participantes no Paredão

BBB 26: enquete do Paredão aponta saída surpreendente de participante

Paredão BBB 26: enquete aponta saída de participante com 65% dos votos

Segunda de Carnaval é feriado? Veja seus direitos

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Opinião: em tech, logística não pode ser tratada apenas como custo

Mercados

Hedge funds voltam a comprar ações e priorizam a Ásia, diz Goldman Sachs

Esporte

Barcelona renova contrato com F1 até 2032 com calendário alternado

Pop

BBB 26: nova enquete acirra disputa de participantes no Paredão