Carnaval 2026 no Rio: veja a ordem dos desfiles, escolas e horários desta segunda-feira, 16

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Sambódromo Marquês de Sapucaí concentra os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O período marca a principal agenda do Carnaval na capital fluminense, com apresentações que mobilizam público nas arquibancadas e na área de concentração.

Nesta segunda-feira, 16, quatro escolas do Grupo Especial cruzam a avenida em desfiles com duração média de uma hora e meia cada. As apresentações reúnem milhares de espectadores e seguem a dinâmica estabelecida pela Liga das Escolas de Samba, responsável pela organização do calendário oficial.

A Beija-Flor de Nilópolis leva para a avenida o enredo sobre o Bembé do Mercado, manifestação religiosa de matriz africana realizada em Santo Amaro de Purificação, no Recôncavo Baiano. O desfile tem assinatura do carnavalesco João Vitor Araújo, responsável pelo desenvolvimento visual e narrativo da proposta.

A Unidos da Tijuca, última escola a desfilar na noite, anunciou que homenageará a escritora Carolina Maria de Jesus no Carnaval de 2026. O título do enredo será o nome da autora, reconhecida por obras que retratam a realidade social brasileira.

"A agremiação desfraldará, feito pavilhão engalando, o lenço que foi a prisão imagética de Carolina, coroando-a de livros, recortes e poesias, num reencontro sensível e emocionante com a sua literatura visceral, verdadeira e comovente", disser o carnavalesco Edson Pereira em comunicado compartilhado nas redes sociais da escola.

Confira a ordem de entrada e os horários dos desfiles desta segunda-feira