Rock in Rio: 6 restaurantes para provar os pratos favoritos dos artistas que estarão no festival

O maior festival do país, o Rock in Rio, começa amanhã, 13. Neste ano, o evento traz nomes de peso, como Mariah Carey, Travis Scott e Shawn Mendes, até a cidade do Rio de Janeiro.

Em turnê, os artistas costumam conhecer pontos turísticos nos momentos de descanso. E, assim como nós, eles também têm suas receitas preferidas e sabem valorizar uma boa refeição. Com isso, EXAME Casual elencou os pratos prediletos de algumas das maiores estrelas do mundo e onde você pode experimentá-los em São Paulo.

Mariah Carey

Pizzas do Temperani Cucina. (Divulgação/Divulgação)

Uma das artistas mais premiadas da história da música, com cinco Grammy Awards no currículo, Mariah Carey sobe ao palco do Rock in Rio no dia 22 de setembro, encerrando o festival com grande estilo. A cantora já adiantou que está ansiosa para experimentar algumas das nossas delícias regionais, como pão de queijo e o clássico arroz com feijão.

A artista é uma verdadeira fã de uma boa pizza. Se você também não resiste a uma borda macia e uma massa fininha, a sugestão é saborear uma bela e tradicional pizza, no Temperani Cucina.

Comandado pelo chef italiano Antonio Maiolica, o restaurante do Complexo Vila Anália traz a riqueza da cultura do país da bota à cidade de São Paulo. No cardápio, deliciosas massas, carnes, peixes, entre outros clássicos da gastronomia europeia. Entre os sucessos da casa, destacam-se clássicos como a Margherita (R$59), feita com molho de tomate, manjericão e fior di latte, além de sabores exclusivos, como a Diavola (R$67), que combina molho de tomate, fior di latte, gorgonzola, salame picante e manjericão, e a Mortazza (R$66), uma opção diferenciada com fior di latte, mortadela, burrata, pistache e raspas de limão.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: (11) 2674-0843. Horário: Segunda e terça-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Quarta e quinta-feira, das 12h às 23h30. Sexta-feira e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h

Katy Perry

Bruschetta de cogumelos com brie e linguiça apimentada do Gero Panini. (Bruno Geraldi/Divulgação)

Em comemoração aos seus 40 anos de história, o Rock in Rio dedicou um dia especial para homenagear as mulheres. Como headliner da data, Katy Perry fará sua segunda passagem pelo palco mais famoso do país.

Conhecida por suas exigências alimentares, Katy sempre prefere refeições leves e é uma grande apreciadora de pratos com cogumelos, seu alimento favorito.

No Gero Panini, restaurante do Grupo Fasano especializado em sanduíches italianos, há diversos pratos que incluem o ingrediente favorito da artista pop. Entre eles, a saborosa Bruschetta de cogumelos (R$44), que combina queijo brie e linguiça apimentada. Outra opção é o Penne com creme de cogumelos e presunto cozido (R$79). E, para aqueles que desejam unir os favoritos de duas estrelas em um só prato, a Pizza funghi (R$70) é a escolha ideal, feita com molho de tomate, cogumelos Paris e mozzarella.

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 3079-7575. Horário: Segunda e terça, das 12h às 22h. Quarta a sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12 às 21h. Avenida Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso – Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9491. Horário: Segunda a quinta, das 12h às 22h. Sexta e sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 20h

Shawn Mendes

Omelete do Pirajá. (Divulgação/Divulgação)

O canadense de 26 anos fará sua segunda apresentação no Palco Mundo no dia 22 de setembro. Os ingressos esgotaram em apenas duas horas após o início das vendas. De acordo com o Portal Terra, Shawn Mendes é um grande apreciador de omeletes.

No bar Pirajá, conhecido como a esquina mais carioca de São Paulo, não poderia faltar um dos pratos favoritos dos brasileiros: o Omelete do Pepe (R$51). A receita leva parmesão, brócolis e tomate, e pode ser servido de duas maneiras: acompanhado de um mix de folhas verdes, tomate em cubos, cebola roxa e molho de mostarda, ou, se preferir, com arroz, feijão e farofa.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros. Telefone: (11) 3815-6881, WhatsApp: (11) 94364-3170. Horário: Segunda, das 12h às 23h. Terça e quarta, das 12h às 00h. Quinta, das 12h à 01h. Sexta e Sábado, das 12h às 02h. Domingo, das 12h às 19h

Ivete Sangalo

Bacalhoada à Romana, um dos pratos preferidos de Ivete Sangalo. (Divulgação/Divulgação)

Fenômeno da música brasileira, Ivete Sangalo já subiu aos palcos do Rock in Rio 19 vezes, consolidando-se como a artista mais presente no evento desde 2008, com apresentações também em edições internacionais, como em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Nesta edição, a cantora baiana se apresenta no dia 20 de setembro e promete levar muito axé à Cidade do Rock.

Na websérie Ivete 3.0, a cantora revela que não vive sem um bom bacalhau, especialmente quando preparado segundo a receita deixada por sua mãe. No restaurante Bacalhau, Vinho & Cia, é possível saborear o melhor das receitas à base do carro-chefe da casa, o bacalhau, além de diversas outras opções no cardápio, como o Bacalhau ao Molho (a partir de R$295 para duas a três pessoas), que traz nacos de bacalhau acompanhados de batatas, cebolas, pimentões, molho de tomate caseiro e ovos, finalizado com azeite e gratinado ao forno.

Outra opção é o Bacalhau à Baiana (a partir de R$295 para duas a três pessoas), que combina nacos de bacalhau com pétalas de cebola, pimentões, leite de coco e pimenta dedo de moça, cobertos por molho de tomate com camarões e finalizado ao forno. Os pratos são servidos em porções que atendem até seis pessoas, com preços variáveis.

Serviço: Avenida Pacaembu, 71 – Barra Funda. Telefone: (11) 3666-0381. Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h. Terça-feira a sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h. Rua Pedroso Alvarenga, 620 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3071-4077. Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h. Terça-feira a sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h

Matuê

URU Mar Y Parrilla: Lula Recheada (R$119), que leva camarão, tomate cereja confit e azeite de ervas. (Divulgação/Divulgação)

Com mais de 100 milhões de streams em 20 faixas, Matheus Brasileiro, conhecido como Matuê, revolucionou o trap no Brasil. Pela segunda vez no Rock in Rio, o artista, que já se apresentou no Palco Sunset, este ano se prepara para abrir o palco principal do festival, prometendo agitar a Cidade do Rock no dia 13 de setembro.

Aos 30 anos, o cearense revelou em suas redes sociais que é pescetariano, ou seja, consome apenas carnes de peixe. No URU Mar y Parrilla, restaurante especializado na culinária uruguaia, há uma grande diversidade de pratos à base de frutos do mar. Entre as entradas, destacam-se o Espeto de Frutos do Mar (R$79), com lula, polvo e camarão, as Ostras Frescas (R$79) acompanhadas de molho vinagrete, e o delicioso Tiradito de Salmão (R$69), preparado com azeite trufado, flor de sal e limão siciliano.

Nos pratos principais, há o Camarão Pistola com Manteiga de Alho (R$169 com quatro unidades), com salsa e vinho branco, a tradicional Paella URU (R$199 para duas pessoas), uma saborosa paella servida com camarão, lula, marisco, vôngole e finalizada com camarão pistola grelhado, ou a Lula Recheada (R$119), que leva camarão, tomate cereja confit e azeite de ervas.

Serviço: Rua Emília Marengo, 109 – Jd. Anália Franco. Telefone: (11) 2308-9499. Horário: Segunda a quarta-feira, das 12h às 23h. Quinta-feira a sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 21h

IZA

Flakes: bolo com morangos. (PEDRO GUERRA /Divulgação)

A cantora que já participou de outras edições do Rock in Rio, neste ano prepara-se para um show ainda mais especial no dia 20 de setembro. Dentre as escolhas gastronômicas preferidas da cantora está o bolo de chocolate.

No cardápio da Flakes está o doce favorito da Iza, o Bolo Gelado Choco Intenso (R$15). Para compartilhar com a família, há também opções maiores, como o Bolo Cachoeira de Brigadeiro (a partir de R$280 para 10 a 12 pessoas), sabor chocolate com brigadeiro gourmet, com decoração de Nutella, brigadeiro belga e cone de chocolate. Outra opção é o Bolo Cachoeira de Coxinhas (a partir de R$290 para 10 a 12 pessoas), que leva na receita chocolate ou baunilha, com brigadeiro gourmet, brigadeiro branco e morangos.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 1192 - Itaim Bibi. Telefone: (11) 98851-4838. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 11:30h às 20h