Que horas começa o desfile das escolas do Grupo Especial do Rio? Veja horário e onde assistir

Nesta segunda-feira, se apresentarão as escolas Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca

Carnaval 2026: veja a programação das escolas de samba do Rio ( Wagner Meier/Getty Images)

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17h52.

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Sambódromo Marquês de Sapucaí será palco dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A celebração reúne as principais apresentações da capital e integra o calendário oficial organizado pela Liga das Escolas de Samba.

As escolas cumprem tempo médio de 90 minutos na avenida, conforme regulamento estabelecido pela entidade responsável.

Nesta segunda-feira, 16, quatro agremiações cruzam a Marquês de Sapucaí. Cada desfile tem duração média de uma hora e meia e mobiliza milhares de espectadores nas arquibancadas e camarotes. A dinâmica inclui comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira, bateria e alas temáticas, que compõem a narrativa definida por cada escola.

A Beija-Flor de Nilópolis apresenta enredo sobre o Bembé do Mercado, manifestação religiosa de matriz africana realizada em Santo Amaro de Purificação, no Recôncavo Baiano. O projeto tem assinatura do carnavalesco João Vitor Araújo, responsável pela concepção visual e pelo desenvolvimento narrativo.

A Unidos da Tijuca, última a desfilar na noite, anunciou que homenageará a escritora Carolina Maria de Jesus no Carnaval de 2026. O título do enredo será o nome da autora, reconhecida por obras que retratam a realidade social brasileira. O carnavalesco Edson Pereira informou, em comunicado publicado nas redes sociais da escola, que a proposta abordará a trajetória literária da escritora.

Segundo a nota, a agremiação pretende transformar elementos da produção da autora em representação visual na avenida, com referência a livros, recortes e poesias que marcaram sua obra.

Que horas começa o desfile das escolas de samba do Rio?

A ordem de entrada desta segunda-feira começa às 22h e segue até 2h30.

Confira a ordem das escolas

  • 22h – Mocidade Independente de Padre Miguel
  • 23h30 – Beija-Flor de Nilópolis
  • 1h – Unidos do Viradouro
  • 2h30 – Unidos da Tijuca
