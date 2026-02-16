Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump critica acordo climático entre Reino Unido e governador da Califórnia e eleva tensão política

Presidente dos Estados Unidos contesta parceria de energia limpa firmada por Gavin Newsom e reacende debate global sobre clima, energia e política ambiental

Trump classificou a iniciativa como “inapropriada” e questionou o fato de autoridades britânicas negociarem diretamente com o governador californiano (Saul Loeb/AFP/Divulgação)

Trump classificou a iniciativa como “inapropriada” e questionou o fato de autoridades britânicas negociarem diretamente com o governador californiano (Saul Loeb/AFP/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17h55.

Tudo sobreDonald Trump
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a confrontar iniciativas ligadas à agenda ambiental ao criticar publicamente um acordo de cooperação em energia limpa firmado entre o Reino Unido e o governador da Califórnia, Gavin Newsom. O memorando, assinado em Londres nesta segunda-feira, 16, prevê colaboração em descarbonização, inovação verde e adaptação às mudanças climáticas.

Trump classificou a iniciativa como “inapropriada” e questionou o fato de autoridades britânicas negociarem diretamente com o governador californiano, que é um dos principais nomes da oposição democrata e apontado como possível candidato presidencial em 2028. Em entrevista ao site Politico, o presidente voltou a usar um apelido depreciativo para se referir a Newsom e criticou as políticas ambientais adotadas pelo estado.

O acordo, com validade inicial de cinco anos, também inclui cooperação em projetos de energia eólica offshore, um ponto sensível para Trump. O presidente americano tem histórico de críticas à energia eólica, alegando impactos negativos na paisagem, na economia e nos custos de eletricidade, embora especialistas do setor contestem essas afirmações.

A visita de Newsom à Europa ocorre em meio a divergências entre Washington e aliados europeus sobre políticas climáticas. O governador participou anteriormente da Conferência de Segurança de Munique, onde se reuniu com lideranças políticas, incluindo o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, e reforçou a defesa de ações contínuas contra as mudanças climáticas.

Durante o evento, Newsom destacou que a Califórnia pretende manter compromissos ambientais independentemente das mudanças na política federal dos Estados Unidos. Segundo ele, a agenda climática do estado seguirá como prioridade mesmo diante das decisões do governo Trump, que recentemente adotou medidas para flexibilizar regras sobre emissões de gases de efeito estufa.

O episódio evidencia o crescente embate político nos EUA em torno da transição energética, além das tensões diplomáticas relacionadas ao papel de governos regionais na cooperação internacional sobre clima e energia.

"Quero ser claro: o governo Trump é temporário. O compromisso da Califórnia não. Ele sairá daqui a três anos. Nosso objetivo de aplacar a mudança climática permanecerá", afirmou Newsom na capital bávara.

*Com informações da EFE

Acompanhe tudo sobre:EnergiaDonald TrumpReino UnidoCalifórnia

Mais de Mundo

UE participará de reunião do Conselho de Paz de Trump sem se tornar membro

Chanceler do Irã chega a Genebra para segunda rodada de negociações com EUA

UE pede a Israel que revogue aprovação de registro de terras na Cisjordânia

Kremlin rejeita acusações europeias de que Navalny foi envenenado

Mais na Exame

Pop

Que horas começa o desfile das escolas do Grupo Especial do Rio? Veja horário e onde assistir

Mercados

Nasdaq cai com vendas em tecnologia e foco em dados dos EUA

Esporte

Rio Open 2026: onde assistir à estreia de João Fonseca nas duplas

Um conteúdo Bússola

Retomada do setor de embalagens deve impulsionar alumínio em 2026