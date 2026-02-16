Trump critica acordo climático entre Reino Unido e governador da Califórnia e eleva tensão política

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a confrontar iniciativas ligadas à agenda ambiental ao criticar publicamente um acordo de cooperação em energia limpa firmado entre o Reino Unido e o governador da Califórnia, Gavin Newsom. O memorando, assinado em Londres nesta segunda-feira, 16, prevê colaboração em descarbonização, inovação verde e adaptação às mudanças climáticas.

Trump classificou a iniciativa como “inapropriada” e questionou o fato de autoridades britânicas negociarem diretamente com o governador californiano, que é um dos principais nomes da oposição democrata e apontado como possível candidato presidencial em 2028. Em entrevista ao site Politico, o presidente voltou a usar um apelido depreciativo para se referir a Newsom e criticou as políticas ambientais adotadas pelo estado.

O acordo, com validade inicial de cinco anos, também inclui cooperação em projetos de energia eólica offshore, um ponto sensível para Trump. O presidente americano tem histórico de críticas à energia eólica, alegando impactos negativos na paisagem, na economia e nos custos de eletricidade, embora especialistas do setor contestem essas afirmações.

A visita de Newsom à Europa ocorre em meio a divergências entre Washington e aliados europeus sobre políticas climáticas. O governador participou anteriormente da Conferência de Segurança de Munique, onde se reuniu com lideranças políticas, incluindo o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, e reforçou a defesa de ações contínuas contra as mudanças climáticas.

Durante o evento, Newsom destacou que a Califórnia pretende manter compromissos ambientais independentemente das mudanças na política federal dos Estados Unidos. Segundo ele, a agenda climática do estado seguirá como prioridade mesmo diante das decisões do governo Trump, que recentemente adotou medidas para flexibilizar regras sobre emissões de gases de efeito estufa.

O episódio evidencia o crescente embate político nos EUA em torno da transição energética, além das tensões diplomáticas relacionadas ao papel de governos regionais na cooperação internacional sobre clima e energia.

"Quero ser claro: o governo Trump é temporário. O compromisso da Califórnia não. Ele sairá daqui a três anos. Nosso objetivo de aplacar a mudança climática permanecerá", afirmou Newsom na capital bávara.

*Com informações da EFE