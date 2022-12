O que é papa emérito? O que acontece quando um papa emérito morre?

Morreu neste sábado, 31, aos 95 anos, o papa emérito Bento XVI, primeiro papa a renunciar ao cargo em seis séculos. O pontificado de oito anos de Bento XVI, de 2005 a 2013, foi marcado por múltiplas crises, incluindo revelações de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica.

O papa Francisco havia anunciado na última quarta-feira, 28, após visitar seu antecessor, que Bento estava "muito doente". Ele acrescentou que estava rezando pelo pontífice. Fotos de sua última visita, em 1º de dezembro, mostraram um papa frágil e visivelmente debilitado.

O que é papa emérito?

Bento XVI surpreendeu o mundo em 2013 com sua renúncia por motivos de saúde. No dia 8 de fevereiro de 2013, Bento XVI se tornou o primeiro papa a renunciar ao cargo desde Gregório XII, em 1415. Ele se mudou do Vaticano para a residência de verâo do papa no Sul de Roma, e mais tarde se acomodou em um convento dentro do Vaticano.

Dicionários definem a palavra "emérito" como "aquele que se aposentou e desfruta dos rendimentos e honras do emprego" ou "muito experiente e prestigiado". As duas definições se aplicam ao papa emérito que, após renunciar ao cargo máximo da Igreja Católica, continuou a servir à igreja e era conselheiro próximo do papa Francisco. Assim, Bento XVI, apesar de não deter mais o poder de decidir os rumos da igreja, ainda gozava de muito prestígio e influência.

O que acontece quando um papa emérito morre?

O Vaticano já detalhou os rituais e procedimentos a serem seguidos quando um papa morre, mas nunca publicou tais regras para um papa emérito. Por isso, há muitas perguntas sobre o que será feito com a morte de Bento XVI.

A resposta é: não há uma resposta específica. A única coisa certa é que o ritual mais importante após a morte de um papa - um conclave para eleger um novo pontífice - não se aplica neste caso.

O papa Francisco soou o alarme sobre a saúde de Bento XVI quando pediu, durante sua audiência geral semanal na quarta-feira, 28, uma oração especial por seu antecessor, dizendo que o papa emérito estava “muito doente”. Mais tarde, Francisco visitou Bento em sua casa na Cidade do Vaticano.

Bento XVI morreu neste sábado, 31, aos 95 anos. Nos últimos dias o Vaticano já havia informado que o pontífice emérito estava com a saúde frágil, por causa da idade avançada. O velório de Bento XVI começará na segunda-feira, 2, na basílica do Vaticano. Francisco celebrará o funeral do papa emérito na quinta-feira, 5 na Praça de São Pedro.

Funeral de papa emérito

A indicação da maioria dos observadores da Igreja Católica é de que os rituais fúnebres de Bento XVI serão semelhantes aos de um bispo aposentado de Roma. Mas, neste caso, a cerimônia será presidida por Francisco e não pelo reitor do Colégio dos Cardeais.

“O funeral de um papa emérito é o funeral do bispo emérito de Roma”, disse o historiador da igreja Alberto Melloni, acrescentando que a situação não é totalmente sem precedentes, já que dioceses de todo o mundo já decidiram como homenagear adequadamente os bispos aposentados.

Os próprios ritos estão contidos no “Ritual Romano”, que estabelece como os ritos litúrgicos devem ser celebrados, com orações e leituras específicas.

Alguns ajustes são necessários, no entanto: como Bento XVI era um chefe de Estado, o funeral presumivelmente será mais pomposo, com a presença de delegações oficiais de todo o mundo. Poucos podem esquecer as longas filas de peregrinos por dias e noites para homenagear João Paulo II quando ele morreu em 2005.

Nove dias de ritos fúnebres

Uma coisa que distinguiria um funeral de Bento XVI ao de um papa reinante são os nove dias de ritos fúnebres antes do enterro, chamados de “novemdiales”. Mas, uma tradição que mantida é a colocação no caixão do livro dos Evangelhos.

Quando Bento XVI anunciou sua aposentadoria, em 2013, abriu uma década de território pontifício desconhecido. Desde seu título, “papa emérito”, até sua decisão de manter a batina branca do papado, Bento XVI criou em grande parte um novo manual para abranger tanto um papa reinante quanto um papa aposentado.

Christopher Bellitto, professor de história da Kean University, em Nova Jersey, no Estados Unidos, disse que a novidade da decisão de Bento XVI provavelmente será transportada para o período póstumo. “As manchetes dirão ‘Um papa está enterrando outro’. Não é verdade”, disse Bellitto. “Para ser claro: Bento é ex-papa.”

“Mas é uma visão extraordinária, já que não tivemos uma renúncia papal nos últimos 600 anos. Fala da continuidade da tradição papal na linhagem de São Pedro, mas também de um novo mundo onde as renúncias papais serão menos raras, talvez até comuns”, disse ele.

*Com informações de Agência Estado, AFP e Bloomberg.

