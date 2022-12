Morre o Papa Bento XVI, cuja renúncia ao cargo chocou os católicos

Morreu neste sábado, 31, aos 95 anos, o papa Bento XVI, que chocou os 1,2 bilhão de seguidores da igreja católica ao redor do mundo quando ele se tornou o primeiro papa a renunciar ao cargo em quase seis séculos.

Bento 16 faleceu às 9h34 na sua casa no Vaticano. O público poderá se despedir dele no dia 2 de janeiro, quando o seu corpo poderá ser visto na Basílica de São Pedro. O Papa Francisco irá comandar o seu funeral no dia 5 de janeiro.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.

Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT

