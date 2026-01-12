Economia

Macro em Pauta

Boletim Focus: mercado aumenta projeção da inflação de 2026

Expectativas para o PIB, câmbio e Selic foram mantidas neste ano e em 2027

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08h47.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) diminuíram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2026, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 22. 

Para ente ano, a expectativa de inflação foi reduzida para 4,05%. Em 2027, 2028 e 2029 a projeção se manteve.

Expectativas para o PIB, câmbio e Selic foram mantidas neste ano e em 2027.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 reduzida de para 4,05%. Em 2027, a expectativa se manteve em 3,80%

Para 2028 e 2029 a projeção ficou estável em 3,50%.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 e 2027 ficou estável em 1,80%.

A estimativa de 2028 e 2029 permaneceu em 2,00%.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa em 12,25%. Em 2027, a projeção ficou em 10,50%. A estimativa aumentou para 9,88% em 2028, enquanto para 2029 se manteve em 9,50%

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro elevaram a expectativa do dólar para 2026 e 2027 em R$ 5,50. A projeção da moeda para 2028 ficou em US$ 5,52. Em 2029, a expectativa também aumentou para US$ 5,57.

Acompanhe tudo sobre:Boletim Focus

Mais de Economia

O que ficou mais caro (e mais barato) para o brasileiro em 2025

Por que corridas por aplicativo, como Uber e 99, ficaram 56% mais caras

Alimentos devem pressionar inflação em 2026, diz especialista da FGV

'Nossa expectativa é de que a vigência ocorra ainda este ano', diz Alckmin sobre acordo UE-Mercosul

Mais na Exame

Brasil

Reajuste do INSS eleva teto dos benefícios para R$ 8.475

Pop

BBB 26: que horas começa o anúncio dos Camarotes? Veja como assistir

Mercados

Ouro bate novo recorde em meio à tensão global e pressão sobre o Fed

Mundo

Trump diz que Irã quer negociar e avalia ação militar