Inteligência Artificial

Google remove resumos de IA sobre saúde após alertas de informações falsas

Investigação do jornal The Guardian apontou irregularidades em dados sobre exames exibidos no topo das buscas

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 08h55.

O Google removeu alguns de seus resumos gerados por inteligência artificial sobre temas relacionados à saúde após uma investigação do jornal The Guardian revelar que os usuários estavam sendo expostos a informações falsas. Os chamados AI Overviews, que aparecem no topo dos resultados das buscas, apresentavam dados imprecisos sobre exames médicos.

Segundo o jornal britânico, um dos exemplos mais graves era sobre testes de função hepática. Quando usuários pesquisavam "qual a faixa normal para exames de sangue do fígado", o Google exibia uma grande lista de números, com pouco contexto e sem considerar fatores como idade, sexo, etnia ou nacionalidade, que podem influenciar os resultados.

Para especialistas ouvidos pelo The Guardian, a questão era "perigosa e alarmante", pois os valores apresentados como "normais" pela IA podem ser diferentes dos parâmetros médicos. Com isso, pessoas com doenças hepáticas graves poderiam acreditar que estão saudáveis e deixar de comparecer a consultas ou exames de acompanhamento.

Após a investigação, o Google removeu os resumos de IA para as buscas sobre o tema específico. À reportagem, disse que não comenta remoções individuais no mecanismo de busca.

"Nos casos em que os resumos de IA omitem algum contexto, trabalhamos para fazer melhorias e tomamos medidas de acordo com nossas políticas, quando apropriado", afirmou um porta-voz do Google.

Problema não foi completamente resolvido

A ação da empresa foi elogiada por Vanessa Hebditch, diretora de comunicação e políticas da British Liver Trust. Ela afirmou, porém, que o problema não foi completamente resolvido, já que algumas variações nas buscas ainda levam a resumos equivocados de IA.

De acordo com Hebditch, exames de função hepática precisam ser interpretados por especialistas, ação que não pode ser reduzida a uma lista de números. Ela alertou, ainda, que o fato dos resumos apresentarem números em bold pode induzir os usuários a conclusões erradas, sem deixar claro que resultados aparentemente normais podem coexistir com quadros graves de doenças hepáticas.

"Nossa maior preocupação é que o Google desative as IAs Overviews para um resultado específico, mas não resolva a questão mais abrangente do uso dessas ferramentas para informações de saúde", afirmou.

"Este é um bom resultado, mas é apenas o primeiro passo necessário para manter a confiança nos resultados de pesquisa do Google sobre temas relacionados à saúde", disse Sue Farrington, presidente do Patient Information, que defende que a empresa direcione os usuários para conteúdos baseados em pesquisas científicas e instituições reconhecidas.

Outros resultados preocupantes

A investigação identificou que os resumos de IA também apresentam informações inconsistentes sobre outros temas sensíveis, como câncer e saúde mental. Questionado sobre esses casos, o Google disse que os resumos incluem links para fontes consideradas confiáveis e alertas quando é necessário buscar atendimento médico.

Em nota, a empresa disse que sua equipe interna de médicos analisou as informações e concluiu que, em muitos casos, elas não estavam equivocadas. Ainda, afirmou que os resumos só aparecem quando há alta confiança na qualidade das respostas e que a ferramenta passa por avaliações constantes.

