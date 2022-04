Conheça o streaming que oferece centenas de séries coreanas de graça

Ainda tentando se estabelecer no Brasil, o Rakuten Viki quer unir culturas e conectar o mundo ao entretenimento asiático. Pertencente ao conglomerado japonês Rakuten, o Viki é um dos maiores streamings de vídeo de conteúdo asiático do mundo, com uma seleção de programas, séries e filmes asiáticos.

São 55 milhões de usuários mundiais e o segundo maior mercado, atrás somente dos Estados Unidos, é o brasileiro, com 4,5 milhões de contas registradas e um crescimento de 65% ano a ano.

A plataforma de streaming é diferente de gigantes como Netflix e Amazon Prime Video por dois motivos: (1) uma boa parte do catálogo é gratuito e qualquer usuário com conta pode assistir, e (2) o serviço tem diversas ferramentas user friendly.

“Essa é uma das nossas principais diferenças entre outros serviços de conteúdo. Queremos ser autênticos para os fãs e usuários”, disse Sam Wu, CEO do Rakuten Viki, em sua primeira entrevista ao Brasil.

São mais de 1500 títulos disponíveis na plataforma, traduzidos em mais de 150 idiomas, e qualquer usuário pode legendar as séries e filmes ainda sem tradução para o português. “Nosso papel é trazer conteúdo de qualidade para nossa plataforma e permitir que os fãs traduzam o conteúdo para diferentes idiomas ao redor do mundo”, conta Wu.

Outro serviço, muito popular entre os usuários do Brasil, é o Watch Parties, que permite que grupos de pessoas assistam ao mesmo conteúdo juntos. De acordo com a empresa, brasileiros já fizeram mais de 1 milhão de sessões pelo site.

O conteúdo asiático favorito dos brasileiros

O público do Brasil tem preferência por episódios e histórias mais longas, independente se estão assistindo em grupo ou não. Os K-Dramas (dramas coreanos) e C-Dramas (dramas chineses) são os prediletos, transitando entre gêneros como romance, drama e fantasia.

São esses os títulos mais assistidos entre os brasileiros no Viki:

1 - Beleza Verdadeira (drama coreano);

2 - Agora terminamos (drama coreano);

3 - Mergulhando em seu sorriso (drama chinês);

4 - Descendentes do Sol (drama coreano) e

5 - Olá, atirador (drama chinês).

Plataforma ainda cresce no Brasil

A baixa (mas crescente) presença do Viki no Brasil o faz pouco conhecido entre o público, mesmo entre aqueles que já tem costume de acompanhar os doramas, como são chamadas as séries coreanas.

Outra barreira é o valor. Apesar de ter bastante conteúdo gratuito, os planos mensais apresentados no site não têm os preços convertidos para o público brasileiro. São duas assinaturas de 5 ou 10 dólares, o que fica entre 23 a 47 reais atualmente.

Para reverter isso, o Viki afirmou estar investindo em comunicação. “Estamos construindo uma mídia social localizada e apostando na presença de marketing, para alcançar novos usuários e promover o conteúdo que temos”, disse Wu. A ideia de ter preços fixos para o Brasil está sendo analisada.

“Estamos muito animados para focar no crescimento de nosso público globalmente, mas particularmente no Brasil. Vemos aqui o público não apenas crescendo, mas há um segmento que é muito social e vemos esse tipo de atividade dentro e fora da nossa plataforma. Isso é algo realmente diferente e estamos procurando maneiras de interagir com nossos usuários e como aproveitar isso.”

