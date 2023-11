O que os doramas têm a ver com o seu aprendizado de inglês?

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

Doramas e inglês? Mas como assim, teacher? Este artigo vai te mostrar. Há alguns meses, a teacher que aqui escreve simplesmente se apaixonou pelos K-dramas. Se você não está assim tão familiarizado com o termo, são basicamente séries da Coréia do Sul extremamente famosas.

A Netflix tem MUITAS (muitas mesmo). E desde então, algumas coisas que aprendi (considerando que antes conhecia pouco ou quase nada sobre o país):

Aprendi diversas palavras, principalmente as românticas (saranghae, haha)

Sobre formalidade e informalidade da língua dependendo de situações e com quem as pessoas estão se comunicando

Comidas que são famosas e como preparar algumas delas

Bebidas super populares, como o Soju

Músicas lindas das trilhas sonoras, que sempre tem partes em inglês, principalmente no refrão (recomendo Breaking down, Ailee)

Palavras do inglês que são utilizadas em coreano (kiss, cake, shopping).

Rituais culturais de homenagem, por exemplo, aos amados que já partiram.

Doramas são as séries japonesas, enquanto K-drama são as “Korean”.

E essa lista poderia continuar, hahaha. Mas esse não é o foco. A questão central aqui é: quando você se apaixona por uma cultura e mergulha de cabeça, fazer descobertas e aprender sobre o idioma vira diversão, e como consequência, hábito. Quer combinação melhor que essa?

Por isso mesmo, é mais que recomendado que você busque descobrir séries, filmes, vídeos e músicas em inglês que toquem seu coração. Aprender será algo natural quando isso acontecer.

Como é possível estudar inglês com os doramas?

Mas voltando aos K-dramas…se você é dorameira/dorameiro, pode estudar inglês nesse mundo também. Para começar, pode assistir séries como Hometown Cha Cha Cha (ou a nova série Doona, dentre outras disponíveis in English), pode explorar os trechos das músicas que são em inglês, ler curiosidades e entrevistas em inglês sobre os seus dramas preferidos…e dependendo do seu nível, pode até aprender um pouquinho de coreano com vídeos em inglês (multicultural demais!). E melhor ainda, pode conversar com outro dorameiro/dorameira em inglês sobre as séries que você ama!

E aproveitando, dorameiros de plantão, façam o teste e descubram quem você seria (in English):

https://www.buzzfeed.com/gracerae/we-will-give-you-a-k-drama-based-on-your-personali-eb4naiiyix

Have fun!