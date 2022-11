O papel do influenciador em 2023: aproximar ou distanciar do público?

No segundo dia do Unlock CCXP22, realizado nesta quarta-feira, 30, a organização do evento trouxe alguns dos grandes influenciadores do momento para discutir o papel da profissão no futuro e como as marcas precisam pensar a publicidade e a comunicação com o público.

Camilota XP, Deh Bastos e Raul Lemos destacaram as principais dificuldades da "profissão influencer", a realidade por trás das câmeras e como alinhar a expectativa das marcas com o que 'viraliza' e engaja nas redes sociais.

"Às vezes existe uma comunicação difícil entre a gente (criador de conteúdo) e as marcas, porque elas criam uma expectativa diferente da realidade. As empresas nos procuram para conseguir produzir o conteúdo informal para o nosso público, mas precisam entender o que de fato engaja bem", abriu Camilota XP, apresentadora do Free Fire Esportes Brasil e influenciadora. "Preciso pensar em como entregar, como o público vai receber e tudo isso passa aprovação de uma equipe, não faço tudo sozinha", completa.

Ela, eleita personalidade do ano no Prêmio eSports Brasil 2019, explica ainda que há uma mudança no mercado de influência que dá indícios de que o público brasileiro está mudando a forma como consome conteúdo nas redes sociais.

"São muitos passos para entregar um produto muito bom para marca e que, ao mesmo tempo, seja bom para o público que me acompanha. É uma produção muito grande, muitas pessoas por trás e sempre pensando no formato que mais agrada quem vai assistir, porque isso também está mudando", finaliza.

Comunicação e publicidade que 'não incomoda'

Durante o painel, Deh Bastos, criadora do Criando Crianças Negras e professora de criatividade na FIAP, destacou essa dificuldade das marcas compreenderem qual é o tipo de conteúdo que de fato cria uma publicidade mais "amigável", que não incomoda e que é buscada pelo consumidor brasileiro.

"As marcas ainda estão nessa transição de entender como fazer uma publicidade simples e mais comunicativa com o cliente. A gente tenta fazer elas entenderem que a dinâmica de comunicação hoje é outra, que a produção é um caminho inverso da criatividade como business", explica.

Para ela, falta um entendimento mútuo entre os criadores para entender o que a marca tem como expectativa e as empresas para compreender o que gera engajamento genuíno. "Somos uma geração de transição da mídia e do entretenimento, porque nós mudamos a forma de consumir publicidade", conclui ela.

A busca pela publicidade genuína

Para fechar o painel, Raul Lemos comentou sobre sua experiência enquanto publicitário, participante do Masterchef Brasil e criador de conteúdo para as redes sociais.

"Durante alguns anos, eu naveguei no “flow”, deixei acontecer as coisas, juntando o meu trabalho real, o de cozinha e o espaço de mídia, entendendo o que cada canal tem a oferecer. Eu sempre tive muito na cabeça isso do diálogo, como entregar um conteúdo para quem me assiste entendendo a diferença de cada canal", pontuou.

Ele destaca, ainda, que quem comanda o estilo de conteúdo já não exatamente a marca ou o criador e sim a plataforma. "A plataforma é quem comanda hoje, cada uma delas tem uma linguagem, uma comunicação e uma estratégia, e os criadores de conteúdo entendem muito bem disso. Entender a audiência é fundamental, isso foge um pouco da publicidade tradicional, e entender como amarrar as pessoas", concluiu.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a CCXP22 começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

