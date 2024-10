'Coringa 2': Lady Gaga e Joaquin Phoenix receberam cachê milionário para o filme

Na última quinta-feira, 3, "Coringa: Delírio a Dois" estreou nos cinemas brasileiros com grandes expectativas do público. A primeira estreia do longa-metragem de Todd Philips no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, no entanto, não agradou muito a crítica especializada — o que pode comprometer seu desempenho de bilheteria. O filme custou US$ 200 milhões aos cofres da Warner Bros. Pictures.

O resultado da estreia fica em contraste com o primeiro longa da franquia, "Coringa" (2019), que se consagrou como um sucesso de crítica e bilheteria. Foi U$ 1,07 bilhão em arrecadação para o primeiro filme e 11 indicações ao Oscar, que renderam a estatueta de Melhor Ator para Joaquin Phoenix e a de Melhor Trilha Sonora para Hildur Guðnadóttir.

"Coringa: Folia a Dois" abriu com 36% de aprovação do Rotten Tomatoes e nota 5,4 no IMDb. Nos Estados Unidos, o filme arrecadou US$ 7 milhões no dia da estreia, segundo informações da Variety.

Quanto Lady Gaga e Joaquin Phoenix receberam por 'Coringa 2'?

O cachê dos atores do segundo filme não detalhado pela Warner, mas o jornalista Matt Belloni, do Puck, destacou que US$ 50 milhões do montante total de US$ 200 milhões do orçamento do longa foram destinados para Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Todd Phillips (diretor e co-roteirista). O primeiro filme teve orçamento total de US$ 65 milhões.

Veja o trailer de 'Coringa: Folia a Dois' com Lady Gaga

Qual é o enredo de 'Coringa 2'?

O segundo filme de Todd Phillips insere o público dentro da mente perturbada de Arthur Fleck (ou Coringa), que na trama está preso na Penitenciária de Gotham após matar cinco pessoas — entre elas o apresentador Murray Franklin, morto com um tiro a queima-roupa exibido na televisão nacional. Aguardando julgamento, ele conhece a personagem de Lady Gaga e estabelece com ela uma relação romântica.

Onde assistir 'Coringa' no streaming?

O primeiro filme da franquia está disponível na Max e no Prime Video. É possível alugá-lo também pelo Google Play Filmes por R$ 7,90 ou pela Apple TV, por R$ 19,90.