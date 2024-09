Maggie Smith, atriz de Harry Potter, morre aos 89 anos

Dia triste para os fãs de "Harry Potter" e "Downtown Abbey": a atriz Maggie Smith, que interpretou a professora Minerva na saga de J.K. Rolling, morreu nesta sexta-feira, 27. A notícia foi confirmada pela família e ele publicitário pessoal da artista.

Maggie foi descrita por críticos especializados e demais artistas do cinema do streaming como uma das principais atrizes britânicas de sua geração. Em 1969, conquistou um Oscar por “The Prime of Miss Jean Brodie" ("A Primavera de uma Solteirona", no título em português), como Melhor Atriz.

“Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão devastados pela perda de sua mãe e avó extraordinárias”, disseram eles em um comunicado emitido pela assessora de imprensa Clair Dobbs.

*Materia em atualização