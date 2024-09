Linkin Park no Brasil: pré-venda de ingressos para o show começa nesta quinta-feira; veja os preços

A espera acabou! O Linkin Park está de volta, com nova vocalista e, para o entusiasmo dos fãs, com shows programados para o Brasil em novembro.

A banda anunciou nesta terça-feira, 24, três novas datas de sua turnê mundial, incluíndo a cidade de São Paulo nesta jornada. O Linkin Park se apresentará no Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista. Nesse dia, também será lançado o álbum "From Zero".

Nesta quinta-feira, 26, começa a fase de pré-venda de ingressos para o show da banda em São Paulo. Veja a seguir mais informações sobre a turnê.

Retorno da banda após tragédia

No início de setembro, o Linkin Park oficializou Emily Armstrong, da banda Dead Sara, como a nova vocalista, e Colin Brittain como baterista. O grupo havia interrompido suas atividades após a morte de Chester Bennington, que foi o vocalista principal desde a fundação da banda.

O anúncio oficial do retorno do Linkin Park foi feito em Los Angeles, durante uma apresentação transmitida ao vivo pelas redes sociais da banda. O sexteto também comunicou que seu novo álbum será lançado no dia 15 de novembro, pela Warner Records, acompanhado de uma turnê.

A turnê, intitulada "From Zero World Tour", passará por cidades como Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá, com início em 11 de setembro.

O álbum trará 11 faixas inéditas: From Zero (Intro), The Emptiness Machine, Cut The Bridge, Heavy Is The Crown, Over Each Other, Casualty, Overflow, Two Faced, Stained, IGYEIH e Good Things Go.

No anúncio do retorno, Mike Shinoda elogiou os novos integrantes:“Quanto mais trabalhávamos com Emily e Colin, mais apreciávamos seus talentos de classe mundial, suas companhias e as coisas que criamos", disse o músico. "Sentimos uma grande força com essa nova formação e com o vibrante e energizado novo som que criamos juntos. Estamos tecendo os elementos sonoros pelos quais somos conhecidos, mas ainda explorando novos territórios.”

À imprensa norte-americana, a assessoria de imprensa informou que o Linkin Park começou a se reunir em encontros discretos, com o intuito de restabelecer a conexão criativa e fortalecer a camaradagem entre os membros. Durante esse período, vários amigos e colaboradores foram convidados a participar das sessões de estúdio, e foi com Armstrong e Brittain que sentiram uma afinidade especial, o que trouxe a banda de volta ao estúdio com força total.

Como será a pré-venda de ingressos?

A pré-venda exclusiva para clientes Santander Select começará na quinta-feira, 26 de setembro. Já os demais clientes do Santander poderão adquirir seus ingressos no dia seguinte, 27 de setembro. A venda para o público geral será liberada na segunda-feira, 30 de setembro.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h no site Ticketmaster, ou a partir das 11h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço).

Confira a seguir os preços dos ingressos para o show do Linkin Park

LPU Pit 1 e 2: R$ 890 (Inteira) e R$ 445 (Meia)

Pista Premium: R$ 890 (Inteira) e R$ 445 (Meia)

Pista: R$ 580 (Inteira) e R$ 290 (Meia)

Cadeira Inferior: R$ 690 (Inteira) e R$ 345 (Meia)

Cadeira Superior: R$ 480 (Inteira) e R$ 240 (Meia)