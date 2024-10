Onde assistir à série Todo Mundo Odeia o Chris? Relembre a história e o elenco

Considerada uma das séries de comédia mais populares do Brasil, "Todo Mundo Odeia o Chris" está disponível em diversas plataformas de streaming. Exibida de 2005 a 2009, a sitcom semi-autobiográfica foi criada por Chris Rock e Ali LeRoi.

Com um elenco liderado por Tyler James Williams e Terry Crews, a história acompanha a vida de um adolescente que, apesar dos desafios, tenta equilibrar os conflitos familiares e os problemas no colégio.

Com quatro temporadas e um total de 88 episódios, a produção se baseia na adolescência do comediante Chris Rock, com direção de Andrew Orenstein.

Entenda a história

Ambientada no Brooklyn, Nova York, durante os anos 1980, esta sitcom acompanha a vida de Chris Rock (interpretado por Tyler James Williams), um adolescente que vive com seus pais e irmãos. Chris enfrenta diversos desafios na escola, onde é o único garoto negro, lidando com o preconceito e as dificuldades cotidianas. Ao lado de seu melhor amigo, Greg (Vicent Martella), ele encara a adolescência com uma boa dose de humor, vivenciando aventuras e percalços típicos dessa fase.

Quem está no elenco?

Estrelado por Tyler James Williams (Abbott Elementary) no papel de Chris e Terry Crews (As Branquelas) como Julius Rock, Todo Mundo Odeia o Chris conta com um elenco de peso. Imani Hakim (Mythic Quest) interpreta Tonya Rock, enquanto Tichina Arnold (Vovó... Zona) vive Rochelle Rock, Tequan Richmond (Chevrolet Azul) dá vida a Drew Rock, e Vincent Martella (Phineas e Ferb) assume o papel de Greg Wuliger. Além disso, o próprio Chris Rock, criador da série, participa como narrador, trazendo seu humor característico para a sitcom.

Onde assistir à série?

Todas as temporadas de "Todo Mundo Odeia o Chris" estão disponíveis aos assinantes da Paramount+ e Amazon Prime Video.