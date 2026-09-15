Petrobras fecha contrato de 20 anos para importar gás dos EUA

A Petrobras (PETR3;PETR4) fechou um contrato de longo prazo com a companhia norte-americana Sempra Infrastructure para a compra de gás natural liquefeito (GNL) nos Estados Unidos.

O acordo prevê o fornecimento de 0,8 milhão de toneladas por ano (mtpa) durante 20 anos, com volumes provenientes do Terminal de Liquefação de GNL de Port Arthur, no Texas. O contrato foi assinado no fim de agosto e divulgado pelas empresas nesta segunda-feira, 14.

Segundo a Petrobras , a contratação de volumes de longo prazo busca reduzir a exposição da companhia à volatilidade do mercado spot e fortalecer a gestão de riscos de seu portfólio de gás natural . O acordo também amplia a capacidade da empresa de atender seus contratos com maior flexibilidade e segurança.

O GNL será fornecido a partir da capacidade de liquefação contratada pela Sempra Infrastructure no projeto Port Arthur LNG Fase 2, atualmente em construção no Condado de Jefferson, no Texas. A segunda fase do empreendimento recebeu decisão final de investimento em setembro de 2025.

O projeto Port Arthur LNG Fase 2 terá duas unidades de liquefação, com capacidade de produção de aproximadamente 13 milhões de toneladas por ano. Com isso, a capacidade total de liquefação do complexo poderá chegar a cerca de 26 milhões de toneladas anuais, considerando também a Fase 1.

A Fase 1, que também está em construção, tem previsão de iniciar as operações comerciais no fim de 2027 e em 2028 para as unidades 1 e 2, respectivamente. Já a Fase 2, da qual virão os volumes contratados pela Petrobras, tem previsão de início das operações comerciais em 2030 e 2031 para as unidades 3 e 4.

Segundo a Sempra Infrastructure, a instalação de Port Arthur tem acesso a recursos de gás natural dos Estados Unidos, além de infraestrutura de transporte e armazenamento. O terminal fica na costa do Texas e faz parte da estratégia da companhia de ampliar o acesso de clientes de diferentes mercados a suprimentos de gás natural dos EUA.

"Este acordo de longo prazo estabelece uma relação estratégica com uma das principais empresas de energia do mundo e reforça o importante papel que a Sempra Infrastructure desempenha no fornecimento de gás natural confiável e seguro dos EUA para uma lista crescente de clientes em todo o mundo", afirmou Justin Bird, CEO da Sempra Infrastructure.

A Petrobras é a primeira empresa sul-americana no portfólio de clientes de GNL da Sempra Infrastructure, segundo a companhia americana.

ADR da Petrobras sobe na pré-abertura

No mercado financeiro, os ADRs da Petrobras subiam 0,43% por volta das 8h, depois de terem fechado em queda de 0,24% na sessão anterior.

Os ADRs (American Depositary Receipts) são certificados negociados nas bolsas dos Estados Unidos que representam ações de empresas estrangeiras. No caso da Petrobras, os papéis permitem a negociação da companhia no mercado americano.