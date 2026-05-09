Cientistas descobrem dezenas de possíveis planetas como os de Star Wars

Astrônomos descobriram 27 possíveis planetas com dois sóis — mundos semelhantes ao fictício Tatooine, de Star Wars. Esses candidatos orbitam duas estrelas ao mesmo tempo e estão localizados a milhares de anos-luz da Terra. A descoberta mais que dobra o número de planetas desse tipo já catalogados e amplia o entendimento sobre a formação de sistemas planetários no universo.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da University of New South Wales e publicado no periódico científico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

O que são planetas com dois sóis

Planetas circumbinários são aqueles que orbitam duas estrelas, em vez de apenas uma, como ocorre no Sistema Solar. Esse tipo de configuração ficou popular na cultura pop com o planeta Tatooine, da saga Star Wars, sendo também é objeto de estudo da astronomia moderna.

Até recentemente, apenas cerca de 18 planetas desse tipo haviam sido confirmados. Em comparação, mais de 6 mil exoplanetas já foram identificados orbitando estrelas individuais.

Como os novos planetas foram detectados

Tradicionalmente, exoplanetas são descobertos pelo método de trânsito, quando passam em frente à estrela e provocam pequenas variações em seu brilho. No novo estudo, porém, os cientistas adotaram uma abordagem diferente.

A equipe analisou oscilações no movimento de estrelas binárias, observando o tempo e o comportamento dos eclipses entre elas. Essas variações podem indicar a presença de um terceiro corpo influenciando o sistema.

Com esse método, foram analisados 1.590 sistemas estelares. Em 36 deles, os pesquisadores encontraram sinais de influência gravitacional externa — sendo que 27 apresentam características compatíveis com planetas.

Tamanhos e características dos novos mundos

De acordo com a pesquisa, os candidatos identificados variam de tamanhos semelhantes ao de Netuno até corpos com massa até dez vezes maior que a de Júpiter.

Esses mundos devem apresentar ambientes extremos, com condições muito diferentes das encontradas no Sistema Solar, devido à influência gravitacional e energética de duas estrelas.

Mais da metade das estrelas do universo faz parte de sistemas binários ou múltiplos. Isso significa que planetas com dois sóis podem ser mais comuns do que se pensava anteriormente. Além disso, a nova técnica de detecção pode ajudar a identificar muitos outros planetas que não seriam visíveis por métodos tradicionais, ampliando a busca por exoplanetas.

Planetas como Tatooine podem existir no universo

Apesar das condições extremas, os cientistas afirmam que alguns desses planetas poderiam existir em regiões onde a temperatura permite a presença de condições estáveis — uma espécie de “zona habitável” adaptada a sistemas com duas estrelas.

Nesses cenários, a presença de dois sóis pode gerar variações mais complexas de luz e temperatura ao longo do tempo, criando ambientes diferentes dos observados no Sistema Solar. Ainda assim, esses mundos podem manter condições relativamente estáveis em determinadas órbitas.

A descoberta sugere que sistemas planetários semelhantes aos imaginados em Star Wars podem ser mais comuns no universo do que se pensava, ampliando as possibilidades sobre a diversidade de planetas existentes fora da Terra.