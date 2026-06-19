'O Grinch 2'? Sequência do clássico natalino com Jim Carrey está em desenvolvimento

Os fãs de filmes de Natal já podem comemorar. Uma sequência de "O Grinch" está oficialmente em desenvolvimento, com negociações avançadas para o retorno de Jim Carrey ao papel principal e de Ron Howard na direção. A informação foi divulgada pela Variety nesta sexta-feira, 19.

O novo longa também contará com a participação do produtor Brian Grazer, que trabalhou no filme original lançado em 2000.

Um dos maiores sucessos natalinos do cinema

O filme conta a história do personagem Grinch, uma criatura verde que odeia o Natal e quer impedir que os habitantes de uma pequena cidade comemorem a data. Porém, seu plano toma outro rumo quando ele conhece a pequena Cindy, interpretada por Taylor Momsen.

Baseado na obra do escritor Dr. Seuss, o primeiro filme se tornou um fenômeno de bilheteria. Lançado em 2000, o longa arrecadou mais de US$ 345 milhões mundialmente e venceu o Oscar de Melhor Maquiagem, consolidando-se como um dos filmes de Natal mais populares das últimas décadas.

O desafio de trazer o Grinch de volta

Apesar do entusiasmo dos fãs, o retorno de Carrey chama atenção por um motivo específico. Em uma entrevista à Vulture, o ator revelou o quanto sofreu durante as filmagens do primeiro longa.

O processo de maquiagem exigia horas diárias de preparação, além do uso de próteses, lentes de contato e um figurino extremamente desconfortável. Segundo relatos do próprio ator, a experiência foi tão desgastante que ele chegou a considerar abandonar a produção.

"A roupa era feita de pelos de iaque que coçavam tanto que me deixaram louco o dia todo. Eu tinha dedos de 25 centímetros, então não conseguia me coçar, tocar meu rosto nem fazer nada. Eu tinha dentes que me obrigavam a dar um jeito de falar, e usava lentes de contato que cobriam todo o globo ocular, e eu só conseguia enxergar um pequeno túnel à minha frente", revelou o ator.

Depois, em uma entrevista à Comic Book, o ator revelou que gostaria de voltar a interpretar Grinch, porque tecnologias modernas, como captura de movimento, poderiam tornar uma nova participação muito mais viável do que foi há 25 anos.

Jim Carrey talking about wanting to play the Grinch again: “I had to do that with a ton of makeup and I could hardly breathe… and now with motion capture and things like that, I could be free to do some other things.” (interview recorded December 2024) pic.twitter.com/V0YjfDP9Sh — ComicBook.com (@ComicBook) June 18, 2026

Quem está escrevendo a sequência?

O roteiro ficará nas mãos de Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, trio conhecido por trabalhos em séries de comédia como "Segura a Onda"(2000) e por terem participado do roteiro de "O Gato" (2003), outra adaptação baseada na obra de Dr. Seuss.

Quando o filme estreia?

Por enquanto, a sequência de "O Grinch" ainda está em fase inicial de desenvolvimento. A Universal Pictures não divulgou data de lançamento, elenco completo ou informações sobre a história.