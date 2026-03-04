'Esse é mesmo Jim Carrey?' Aparição do ator vira teoria da conspiração

Na noite da premiação César, na França, o rosto de um astro de cinema criou controvérsia nas redes sociais.

Jim Carrey foi escolhido para receber o prêmio César Honorário, o equivalente francês ao Oscar, em cerimônia realizada no histórico L'Olympia, em Paris, no dia 26 de fevereiro.

No entanto, o rosto do ator fez o público se questionar: esse é mesmo Jim Carrey?

A teoria da conspiração

Após a cerimônia, uma teoria da conspiração tomou as redes sociais.

Muita gente chamou atenção para o fato de que o rosto do ator estava bem diferente do habitual, algo que pode ser resultado de procedimentos estéticos, mas que abriu espaço para especulações.

No X, usuários alegaram diferenças no rosto e em outros atributos do ator. " Jim Carrey agora é destro em vez de canhoto, tem dentes diferentes, olhos diferentes, uma personalidade diferente e um jeito diferente de falar. Não sei por que as pessoas estão tão assustadas. É só o bom e velho Jim", afirmou um internauta.

Jim Carrey is now right handed instead of left handed, he has different teeth, different eyes, a different personality and a different way of speaking. Don't know why people are so freaked out. It's just good o'l Jim. pic.twitter.com/Y5fd7VtWxV — Jay Anderson (@TheProjectUnity) March 3, 2026

A teoria ganhou força quando a drag Alexis Stone publicou no Instagram sugerindo ter se disfarçado de Carrey no evento, compartilhando imagens de próteses e uma peruca semelhante ao visual do ator na noite da cerimônia.

View this post on Instagram A post shared by Alexis Stone (@thealexisstone)

Até a atriz Megan Fox entrou na conversa: "Agora preciso saber se isto é verdade", escreveu ela nos comentários da publicação.

A resposta dos organizadores

Com a repercussão, Gregory Caulier, delegado-geral do César, fez questão de confirmar que era o ator em pessoa — e chamou o episódio de "não assunto".

Em comunicado enviado à Variety, ele detalhou os bastidores da homenagem. "A visita de Jim Carrey estava planejada desde o verão. Desde o início, ele ficou extremamente tocado com o convite da Academia. Foram oito meses de discussões contínuas e construtivas. Ele trabalhou em seu discurso em francês por meses, me perguntando sobre a pronúncia exata de certas palavras", disse.

O assessor de imprensa do ator também o acompanhou na cerimônia, assim como o diretor Michel Gondry, velho amigo de Carrey com quem trabalhou em um filme e duas séries, segundo Caulier.

A People confirmou que o próprio representante de Carrey emitiu nota à publicação afirmando que "Jim Carrey compareceu ao César, onde aceitou seu prêmio César Honorário."

Carrey foi anunciado como homenageado em outubro de 2025. A Academia Francesa elogiou sua "versatilidade excepcional" ao longo da carreira, segundo a People. Antes da cerimônia, sua última aparição pública havia sido na cerimônia de entrada do Soundgarden no Rock and Roll Hall of Fame, em novembro de 2025.

O ator é conhecido por sucessos como "O Máscaras", "Todo Poderoso" e "Ace Ventura", e apareceu mais recentemente nas telas como o vilão Dr. Robotnik na trilogia de "Sonic the Hedgehog", cujo terceiro filme foi lançado em 2024.

O ator, de 64 anos, foi ao evento acompanhado de sua filha Jane, 38, do neto adolescente Jackson e de sua companheira Min Ah — todos mencionados em seu discurso, no qual recebeu ovação de pé da plateia. "Obrigado à minha família maravilhosa, minha filha Jane e meu neto Jackson. Amo vocês agora e para sempre. Obrigado à minha sublime companheira, Min Ah", disse ele em francês.

A aparição marcou a primeira vez que Carrey e Min Ah apareceram juntos publicamente como casal.