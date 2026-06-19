Dia do cinema brasileiro: 13 filmes que estreiam neste ano e merecem sua atenção

No dia 19 de junho comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro, uma celebração à indústria audiovisual do país. Depois de dois anos intensos nas principais premiações internacionais, 2026 chega às telonas com motores aquecidos.

Em 2025, ano em que Ainda Estou Aqui trouxe o primeiro Oscar para o Brasil e O Agente Secreto fez história no Festival de Cannes, o Brasil lançou 369 novos filmes no cinema e faturou R$ 215 milhões com eles, segundo o Painel de Indicadores do Mercado de Exibição do Brasil da Ancine.

A expectativa é manter ou aumentar o consumo dos filmes brasileiros em 2026. Até a 24ª semana do ano, já foram lançados 148 novos títulos, com faturamento de R$ 52,8 milhões. Ainda há muito mais pela frente: o segundo semestre traz estreias de peso, desde produções originais à sequência de franquias aclamadas. Há opções para todos os tipos.

Para celebrar a indústria brasileira de cinema, separamos seis filmes que chegam às telonas nos próximos seis meses. Confira:

Anatomia do Caos

Dirigido por Dandara Ferreira. Com acesso inédito ao Senado, o documentário acompanha de dentro a trajetória completa da CPI da Covid-19 e transforma esse material exclusivo em um registro cinematográfico de um dos momentos mais marcantes da Pandemia no Brasil.

Estreia em 2 de julho de 2026.

A Fabulosa Máquina do Tempo

A obra acompanha um grupo de meninas de 10 anos na travessia da infância para a adolescência, enquanto elas imaginam o futuro e revisitam o passado de suas mães e avós.

O novo documentário de Eliza Capai (Espero tua (Re)Volta) foi coproduzido por Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil. Foi o filme de abertura da mostra Generation Kplus do Festival de Berlim, em que também representou o Brasil na disputa pelo prêmio de Melhor Documentário da Berlinale e pelo Urso de Cristal. Vencedor do prêmio de Melhor Feito Técnico-Artístico no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara e premiado no Cine PE (Melhor Direção, Melhor Trilha Sonora, Melhor Atriz e Melhor Longa pela Abraccine) e na Mostra Ecofalante (Melhor Longa pelo Júri Popular e Menção Honrosa).

Estreia prevista para o segundo semestre de 2026.

Feito Pipa

Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, Teca Pereira e Yuri Gomes, Feito Pipa é um dos filmes brasileiros mais premiados de 2026. O longa conquistou o Grand Prix do Júri Internacional e o Crystal Bear (Urso de Cristal), concedido pelo Júri Jovem, na mostra Generation Kplus do Festival de Berlim. Também foi selecionado para a competição oficial do Teddy Award, prêmio dedicado ao cinema queer realizado no âmbito da Berlinale e considerado o mais importante do segmento no mundo. Na sequência, venceu os prêmios de Melhor Filme e Melhor Interpretação para Teca Pereira e Yuri Gomes no Festival de Guadalajara e abriu o Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI).

Estreia comercial prevista para o segundo semestre de 2026.

Muito Prazer

Nova comédia de Jorge Furtado, estrelada por Luisa Arraes, Daniel de Oliveira e Samantha Jones. O longa acompanha um trio que tenta salvar um motel da falência.

Estreia nos cinemas em 27 de agosto de 2026.

Se eu fosse você 3

Cláudio e Helena estão vivendo uma nova fase de suas vidas ao lado da filha Bia, agora adulta e casada com Aquiles. Porém o improvável acontece e o raio volta a cair pela terceira vez, com um novo desafio colocando todos à prova.

Estreia nos cinemas em 3 de setembro de 2026.

Antártida

Na estação de pesquisas brasileira na Antártida, cientistas e militares se preparam para enfrentar o inverno, isolados. Porém, um crime brutal contra a pesquisadora Inês abala a todos e transforma o ambiente em uma verdadeira panela de pressão. Os homens da estação tornam-se suspeitos, inclusive o Comandante Barros e o Capitão Vicente. A subcomandante Elisabeth assume a missão de investigar o ocorrido e, com o apoio das mulheres da base, enfrenta silêncio e violência em busca de justiça.

Estreia prevista para o segundo semestre de 2026.

100 dias

Dirigido por Carlos Saldanha, o filme conta a história extraordinária do brasileiro Amyr Klink, que se tornou a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul em um barco a remo, aos 29 anos de idade.

Estreia nos cinemas em 29 de outubro de 2026.

Nosso Lar 3

Dirigido e roteirizado por Wagner de Assis, responsável pelos filmes anteriores da franquia, “Nosso Lar 3 – Vida Eterna” acompanha Zenóbia (Castro) na tentativa de salvar a alma de Domênico (Assunção), sua paixão na vida passada.

Estreia prevista para o segundo semestre de 2026.

Geni e o Zepelim

Com direção e roteiro de Anna Muylaert, baseado na clássica canção homônima de Chico Buarque, composta em 1978. A música narra a história de uma travesti marginalizada pela sociedade que, após ser desprezada, salva a própria cidade da destruição, apenas para ser alvo de apedrejamento e preconceito novamente.

Estreia prevista para o segundo semestre de 2026.

Chorão: Só os Loucos Sabem

A cinebiografia que narra a história de amor do cantor Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr. Estrelado por José Loreto, o roteiro é inspirado no livro "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão", escrito pela Graziela, viúva do cantor. A direção é assinada por Hugo Prata e Felipe Novaes.

Estreia prevista para o segundo semestre de 2026.

Vicentina Pede Desculpas

Vicentina Pede Desculpas é um drama brasileiro que acompanha uma professora aposentada de 75 anos. Após perder o filho em um trágico acidente de ônibus em Belo Horizonte, ela descobre evidências de que o rapaz, que dirigia o veículo, provocou a queda intencionalmente. Buscando redenção, ela procura as famílias das vítimas.

Estreia prevista para o segundo semestre de 2026.

Nosso Segredo

Primeiro longa-metragem dirigido por Grace Passô. Selecionado para a mostra competitiva Perspectives do Festival de Berlim, dedicada a novos realizadores, o filme teve sua estreia mundial na Berlinale e seguiu trajetória internacional com participação na competição oficial do Cinélatino Toulouse, um dos principais festivais dedicados ao cinema latino-americano na Europa. Produzido por Ricardo Alves Jr. em coprodução com Globo Filmes e distribuído no Brasil pela Vitrine Filmes.

Estreia prevista para o segundo semestre de 2026.

Colegas e o Herdeiro

Dirigido por Marcelo Galvão e estrelado por Amélia Bittencourt (In memoriam), Ariel Goldenberg, Breno Viola, Cristiano Lourenço, Deto Montenegro, Gabriel D Lazzari, Henrique Fernandes, João Vitor de Paiva Bittencourt e Fafy Siqueira. Na sequência do sucesso de 2012, um grupo de colegas foge do instituto em uma ousada viagem clandestina para reencontrar o amigo Stallone, que vive no Uruguai em meio a uma disputa pela herança de um hotel. A bordo de um avião de carga rumo a Punta del Este, o que deveria ser apenas uma visita transforma-se em uma perigosa aventura quando cruzam o caminho de contrabandistas de pedras preciosas.

Estreia em 13 de agosto de 2026.