O calor veio para ficar? Quando acaba o inverno no Brasil

O inverno deste ano no Brasil terá 94 dias de duração, e começou em 20 de junho; saiba quando começa a primavera

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 18h54.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 19h06.

O inverno de 2025 no Brasil chega ao fim no dia 22 de setembro, exatamente às 15h19 (horário de Brasília), com o equinócio de primavera, que marca a transição para a "estação das flores".

O inverno deste ano no Brasil terá 94 dias de duração, e começou em 20 de junho. A duração é considerada padrão para o Hemisfério Sul, com a chegada da primavera marcada pelo fenômeno do equinócio.

Apesar de as temperaturas terem subido nos últimos dias em estados como São Paulo, elas devem voltar a cair a partir de domingo, 24, com a chegada de uma nova frente fria.

Quando começa a primavera?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou as datas oficiais das estações de 2025. Confira abaixo os períodos de cada estação:

EstaçãoInícioTérmino
Outono20 de março, 06h0120 de junho, 23h42
Inverno20 de junho, 23h4222 de setembro, 15h19
Primavera22 de setembro, 15h1921 de dezembro, 12h03
Verão21 de dezembro, 12h0320 de março de 2026

