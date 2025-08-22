O calor veio para ficar? Quando acaba o inverno no Brasil

O inverno de 2025 no Brasil chega ao fim no dia 22 de setembro, exatamente às 15h19 (horário de Brasília), com o equinócio de primavera, que marca a transição para a "estação das flores".

O inverno deste ano no Brasil terá 94 dias de duração, e começou em 20 de junho. A duração é considerada padrão para o Hemisfério Sul, com a chegada da primavera marcada pelo fenômeno do equinócio.

Apesar de as temperaturas terem subido nos últimos dias em estados como São Paulo, elas devem voltar a cair a partir de domingo, 24, com a chegada de uma nova frente fria.

Quando começa a primavera?

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou as datas oficiais das estações de 2025. Confira abaixo os períodos de cada estação: