Até quando vai o frio em SP? Cidade teve inverno mais intenso dos últimos 30 anos

A cidade de São Paulo vive o inverno mais rigoroso dos últimos 30 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Até a última quarta-feira, 13, a média das temperaturas mínimas na capital paulista foi de 12,2 °C, um grau abaixo da média histórica de 13,2 °C.

Inverno em São Paulo é o mais rigoroso dos últimos 30 anos. (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)

De acordo com o Inmet, a menor média já registrada na série histórica ocorreu em 1994, quando o inverno marcou 10,8 °C, ou seja, 2,4 °C abaixo do esperado.

O instituto ressalta ainda que a estação só termina em 22 de setembro e que novas massas de ar frio podem derrubar as temperaturas nas próximas semanas.

O frio intenso não se restringe à capital paulista. No Rio de Janeiro, o inverno de 2025 também tem sido o mais severo desde 2006. Entre 20 de junho e 11 de agosto, foram 22 dias em que os termômetros não passaram dos 25 °C.

Segundo reportagem de O Globo, a meteorologista Hana Silveira, do Climatempo, explica que a ausência do fenômeno El Niño neste ano favoreceu a entrada mais frequente de massas de ar frio, muitas delas resultando em ondas prolongadas de baixas temperaturas.