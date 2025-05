Netflix assina parceria com Embratur para promover o turismo no Brasil; saiba como vai funcionar

Rio de Janeiro (RJ)* - A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 30, uma nova parceria com a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) para a promoção do turismo audiovisual no Brasil — inspirado por séries e filmes da plataforma.

A assinatura da parceria aconteceu no Rio2C, evento de criatividade da América Latina, no painel "Netflix e Embratur Apresentam uma Nova Temporada — Chegou a Hora de Viver a sua Própria História", que contou com a presença de Marcelo Freixo, presidente da Embratur; Mariana Polidoro, diretora de políticas públicas da Netflix; e Fernanda Souza, atriz e apresentadora de "Ilhados com a Sogra", reality show do streaming gravado em praias dos estados de São Paulo e Alagoas.

"A Embratur é a empresa brasileira de promoção do Brasil no mundo. Minha função é promover o Brasil, colocar ele em uma visibilidade global e trazer turista estrangeiro para cá", disse Marcelo Freixo, presidente da Embratur, em entrevista à EXAME, após o painel.

"O convênio com a Netflix é uma ferramenta que potencializa isso, coloca esse Brasil no mundo, esse Brasil que já é cinematográfico, que já tem um audiovisual potente e que vive, esse ano, um de seus melhore momentos, assim como o turismo".

O primeiro título da Netflix voltado para a parceria, mirando os turistas estrangeiros, será "Marcha das Onças", primeiro longa documental de natureza da plataforma que mistura realidade com elementos de ficção. Se passa no Pantanal (MT), no Parque das Águas, e vai explorar a sobrevivência desses animais diante das queimadas causadas pelos humanos.

"A gente sabe, por exemplo, que um assinante estrangeiro que assiste a um conteúdo brasileiro tem 3,5% mais chances de colocar o Brasil em seus destinos para viagem nas férias. A ideia é aumentar ainda mais possibilidade", diz Mariana Polidoro.

Painel "Netflix e Embratur Apresentam uma Nova Temporada — Chegou a Hora de Viver a sua Própria História", no Rio2C

Por que a Netflix?

Questionado sobre a escolha da Netflix para a parceria, Freixo indicou que a Embratur está aberta a negociações com outras plataformas de streaming.

"Eles [Netflix] estavam desde o início próximos do turismo e têm um potencial muito grande, estão em muitos lugares do mundo, mas a gente está aberto a fazer com quem quiser. Quem quiser fazer promoção do Brasil, a gente acha ótimo".

O presidente da Embratur também espera que a parceria se estenda para outras plataformas e que se torne "à prova de trocas de governos", em especial para garantir que o bom momento do turismo — que deve trazer cerca de 8 bilhões de visitantes para o Brasil até o final do ano.

"Tomara que os próximos governos entendam que a cultura é importante e não terminem com o Ministério da Cultura ou coisas parecidas. Se estiverem no campo democrático, a gente tem mais chance de fazer com que a cultura possa ser uma ferramenta decisiva, geração geradora de emprego e de renda", disse Freixo.

Cena de "Emily in Paris", da Netflix ( Giulia Parmigiani/Netflix)

Novidades até o fim do ano

A ideia por trás da parceria é potencializar o turismo por meio das produções audiovisuais brasileiras e reconhecer o papel estratégico do audiovisual como vetor de desenvolvimento econômico, projeção internacional e valorização da cultura nacional.

A parceria foi inspirada em experiências internacionais bem-sucedidas da Netflix em países da Europa, como "Emily in Paris", que tem movimentado os destinos turísticos da capital da França desde sua estreia na plataforma.

De início, o projeto prevê um vídeo promocional que associa o potencial turístico do Brasil a produções que já conquistaram audiência com público global em mais de 190 países — caso de "Cidade Invisível", gravada na Floresta Amazônica, "Casamento às Cegas Brasil", com temporadas filmadas em destinos como Amparo (SP) e Bom Jardim da Serra (SC), e "Sintonia", que destaca as paisagens urbanas da periferia de São Paulo.

O segundo passo é o lançamento de um guia de viagem, que reunirá roteiros e experiências turísticas baseadas em títulos de destaque da Netflix que tiveram alto engajamento local e global, e que refletem os principais ativos culturais que a Embratur deseja promover. O material será lançado no final deste ano e refletirá sobre os ativos culturais e naturais promovidos pela Embratur.

Mariana Polidoro ressaltou em entrevista à EXAME que a parceria, por enquanto, ficará restrita aos vídeos promocionais que não serão exibidos na plataforma. "É um espaço separado. Não entra no produto Netflix e, a princípio, também não fará parte das propagandas para os assinantes do plano com publicidade".

Ela salientou, ainda, que essa parceria pode se estender a outras áreas do governo como parte do plano da Netflix de parcerias público-privadas com o governo para fomentar a cultura e o mercado audiovisual.

"O turismo audiovisual é algo que já existe, que já é estudado. E notamos uma conexão entre as pessoas quererem visitar um lugar a partir daquilo que elas estão vendo na tela, por isso a procura da Embratur", explicou. "Mas para a gente fazer alguma parceria, ela tem que sempre ter alguma afinidade, tem que plugar um pouco com o negócio da Netflix, que é fazer produção audiovisual em tantas localidades diferentes, entre elas no Brasil".

Turismo audiovisual na prática

Para o painel, Marcelo Freixo trouxe alguns números relevantes do turismo nos últimos dois anos. Um estudo feito pela Embratur, citado por ele, aponta que 44% dos americanos escolhem seu próximo destino de viagem a partir da série ou filme que assistiu. Um em quatro asiáticos também. "E o Brasil ainda é muito desconhecido para além do Rio de Janeiro."

Na prática, a experiência de ver um local pouco conhecido do país foi algo que Fernanda Souza, apresentadora do reality "Ilhados com a Sogra", sentiu na pele. A primeira temporada foi gravada Praia da Caçandoca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a segunda na Praia da Pituba, em Coruripe, Litoral Sul de Alagoas.

"Eu sempre frequentei as praias de Ubatuba, mas a Caçandoca eu não conhecia. E o que percebi depois da estreia do reality foi que as pessoas começaram a se interessar pelo local. Ouvi vários relatos de pessoas de lá dizendo que agora a praia ficou conhecida com 'a praia do Ilhados', e gerou um turismo para aquela região", disse a atriz no painel.

*A repórter viajou a convite do Rio2C.