'Ainda Estou Aqui': filme consegue permissão do governo e estreia na China

"Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, chegou ao streaming da Globoplay no início de abril, depois da conquista do Oscar de Melhor Filme Internacional — o primeiro do Brasil— e da bilheteria de mais de US$ 35 milhões. Mas a jornada nos cinemas ainda não acabou: o longa agora estreia na China, que mantém uma rígida política de restrição a filmes estrangeiros.

Além deste longa, outra produção de Salles, "Central do Brasil", também será lançada nos cinemas chineses. Ambos os filmes foram adquiridos Hishow Entertainment, distribuidora chinesa, e já aparecem no site do programa "We Love Cinema", que promove filmes de diferentes países na gigante asiática.

Coleção de prêmios

Para além do Oscar de Melhor Filme Internacional, "Ainda Estou Aqui" colecionou prêmios em grandes festivais de cinema. Estreou no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro, quando recebeu o prêmio de Melhor Roteiro. Entre outros destaques, ganhou estatuetas no Globo de Ouro, Gold Derby Film Awards (5 prêmios), Dorian Awards, Festival Internacional de Cinema de Roterdã, Prêmio APCA, Festival de Cinema de Palm Springs e New Mexico Critics Awards.

O filme foi exibido e indicado em mais de 50 festivais e concorreu ao Critics Choice Awards e ao Bafta, o 'Oscar Britânico', por exemplo.

“Nada teria acontecido se não fosse pelo livro extraordinário de Marcelo Rubens Paiva, sem os atores excepcionais que, como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, deram vida à Eunice e Rubens Paiva na tela. Também foram essenciais o excelente roteiro de Murilo Hauser e Heitor Lorega e o talento de uma equipe e de uma família de atores que trabalharam duro para tornar o filme possível”, afirma Walter Salles, diretor do longa.

A vez do cinema brasileiro

“Ainda Estou Aqui” é o primeiro filme Original Globoplay, produzido por VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, em coprodução com ARTE France e Conspiração, e distribuição da Sony Pictures. Atraiu quase 6 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil e milhares de outros nos cinemas estrangeiros, em especial nos Estados Unidos.

Em conjunto com a obra de Salles, outras produções brasileiras também tem conquistado espaço na indústria cinematográfica mundial. É o caso de "Manas", de Marianna Brennand, que recebeu o GDA Director’s Award, principal prêmio da Giornate Degli Autori, no Festival de Veneza, e estreia nos cinemas brasileiros em maio de 2025.

“Esse novo prêmio de público para o “Ainda Estou aqui” está em sintonia com o movimento do público no Brasil e também com o fato de três filmes brasileiros — “Retrato de um Certo Oriente” de Marcelo Gomes, “Baby”, de Marcelo Caetano e “Malu”, de Pedro Freire — terem sido premiados neste mesmo final de semana em importantes festivais como Huelva e o Festival de Cinema do Cairo. Uma cinematografia só se torna obrigatória quando filmes vindos de diferentes regiões de um país, feitos por diversas gerações de cineastas, se destacam. Isso está acontecendo hoje, e merece ser celebrado”, conta Walter Salles.