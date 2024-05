O aeroporto que não perde nenhuma bagagem há 30 anos

Quem já viajou de avião sabe que uma das partes mais estressantes da viagem diz respeito aos cuidados com as malas. Além de levá-las, há o risco de extravio, o qual muitas vezes se concretiza. Mas nem todo lugar sabe o que isso significa. Por exemplo: o aeroporto internacional de Kansai, na cidade de Osaka, no Japão, não perdeu uma bagagem desde que abriu, há quase trinta anos.

De acordo com o que afirmou o porta-voz Kenji Takanishi à Newsweek, não há segredo para a forma como o aeroporto opera. Segundo ele, a equipe que cuida das malas não é exatamente especial. No entanto, o local conta com um sistema que garante que cada bagagem chegue ao destino.

Funciona assim: times de somente duas ou três pessoas cuidam de cada mala. Um manual é utilizado para especificar como carregar e descarregar os objetos. Dessa forma, se o número de bagagens que sai de um voo é diferente do número que foi embarcado, a equipe rapidamente examina os entornos e o lugar onde as malas são guardadas.

A meta do aeroporto é a de que a mala vá do avião à esteira dentro de quinze minutos a partir do pouso, de acordo com Takanishi. Ainda segundo o porta-voz, aproximadamente 11 milhões de bagagens passam pelo aeroporto anualmente.

Com informações da Newsweek.