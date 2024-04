Mudanças climáticas afetam escolhas de viajantes, aponta Booking.com

Entre os brasileiros, 97% considerem as viagens sustentáveis importantes, mas as mudanças climáticas começam a impactar as escolhas de, por exemplo, destinos e datas, de acordo com uma pesquisa da plataforma de hospedagem Booking.com.

Os danos ambientais, por exemplo, são considerados irriversíveis para 34%. Assim, repensar as escolhas durante os passeios não impacta a situação. E, quase um terço dos que consideram as viagens sustentáveis importantes, não levam o tema como prioridade ao planejar o roteiro.

O levantamento ainda aponta para uma aversão ao debate das mudanças climáticas: 25% consideram que a questão não é tão grave quanto parece e 21% relatam não querer mais ouvir sobre o tema.

A sensação de impotência tem afetado a forma como as viagens são planejadas — o que pode impactar até mesmo os locais visitados: 39% dos turistas acreditam que não é importante priorizar a sustentabilidade em um destino que não tem práticas estruturadas pelo meio ambiente. Além disso, 24% descartam a ideia de utilizar o tempo de descanso para pensar em ações sustentáveis.

Ao mesmo tempo, o engajamento do brasileiro segue alto: 87% dos viajantes pretendem fazer mais viagens sustentáveis nos próximos 12 meses. Quase metade dos respondentes acreditam ter o potencial de neutralizar os impactos gerados nas viagens e 83% declaram o desejo de impactar positivamente os locais durante sua estadia.

A preocupação com o meio ambiente não é o principal fator para agir, no entanto: a culpa ao fazer escolhas menos sustentáveis (55%) e a vontade de fazer o certo (31%) são alguns dos motivos apontados para levar em conta as ações socioambientais no turismo.

O Brasil está entre os dez países nos quais os viajantes mais buscam opções sustentáveis e que mais engajam em ações de impacto positivo: 8 em cada 10 viajantes contam que acompanhar práticas sustentáveis durante os passeios impacta também no dia a dia.

O levantamento aponta que o aumento do pessimismo sobre os impactos ambientais durante as viagens é uma oportunidade para que o setor acelere seus esforços pelo meio ambiente. “É importante garantir que opções mais sustentáveis não estejam só prontamente disponíveis, mas também sejam fáceis de confiar e entender”, conta Danielle D’Silva, diretora de sustentabilidade da Booking.com.

Apesar dos sinais de frustração dos turistas, a pesquisa indica que o trabalho com ações de impacto é importante também para as comunidades e destinos visitados. A Booking.com coletou dados de 31 mil pessoas em 34 países.