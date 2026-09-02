Morango cravejado: de trend nas redes a alta de 1.053 vezes no iFood

Em 11 dias, o morango cravejado passou de um doce que nem sequer aparecia nos pedidos do iFood a uma tendência com crescimento de 105.200% na plataforma. Segundo dados compartilhados pela plataforma com a EXAME, as primeiras compras do doce foram registradas em 20 de agosto. Até o dia 30, o volume havia se multiplicado por 1.053 vezes.

O movimento lembra o que aconteceu com o morango do amor em 2025, quando a popularidade nas redes sociais transformou rapidamente o doce em demanda no delivery.

Segundo o iFood, o pico de compras aconteceu no final de semana. Na sexta-feira, 28, os pedidos cresceram 33% em relação ao dia anterior e, no sábado, 29, avançaram mais 20%.

Em outro recorte, divulgado anteriormente pelo empresa, o volume já havia chegado a 350 vezes entre 20 e 26 de agosto.

Um hype paulistano que se espalha

O morango cravejado é um doce feito com morango fresco envolvido em brigadeiro branco, coberto por chocolate branco e finalizado com pequenos pedaços crocantes de caramelo vermelho. A novidade ganhou força nas redes sociais em agosto e, na sequência, começou a aparecer em confeitarias e no app do iFood.

A geografia dos pedidos mostra que o fenômeno não está restrito a um único polo, mas São Paulo concentra cerca de 40% das compras. Na sequência aparecem Paraná (10%), Santa Catarina e Minas Gerais (ambos com 8%), Rio de Janeiro (5%), Bahia e Rio Grande do Sul (ambos com 4%).

Ao todo, os dez estados com maior volume representam 86% dos pedidos, enquanto a presença de Goiás, Pará e Pernambuco indica que a tendência também alcançou outras regiões do país.

O horário de consumo reforça a associação com a sobremesa. Segundo o iFood, mais da metade dos pedidos acontece entre 12h e 17h, com pico às 14h. Outro 28% se concentra entre 18h e 22h.

Roteiro já conhecido

Em 2025, o morango do amor percorreu praticamente o mesmo caminho: ganhou escala nas redes sociais, foi incorporado rapidamente por confeitarias e, na sequência, apareceu com força no delivery.

Entre junho e julho daquele ano, os pedidos de morango do amor no iFood saltaram de 11 mil para 275 mil, uma alta superior a 2.300%. Apenas em julho, foram mais de 524 mil unidades entregues. O número de lojas que venderam o doce também disparou: de 830 em junho para mais de 10.300 em julho, avanço de mais de 1.140%.

O morango cravejado parece repetir a fórmula, mas em uma janela ainda menor. Se o morango do amor levou semanas para passar de uma receita popular nas redes para um fenômeno de delivery, seu “sucessor” chegou ao pico poucos dias depois do primeiro registro no aplicativo.

O fenômeno não é exatamente uma surpresa para a companhia. O estudo Tendências do Food Service, realizado pela WGSN em parceria com iFood Move, chama esse movimento de Cultura dos Virais. De acordo com o levantamento, que ainda será divulgado no evento que acontecerá em São Paulo, redes sociais, criadores de conteúdo e algoritmos passaram a influenciar a velocidade com que novos alimentos chegam ao consumidor.

Segundo a pesquisa, 35% dos usuários do iFood dizem que a curiosidade pelo sabor é o que os leva a experimentar comidas que viralizam nas redes sociais.