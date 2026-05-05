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Novo álbum dos Rolling Stones terá participação especial de Paul McCartney

Disco 'Foreign Tongues' chega em 10 de julho; as duas primeiras músicas do disco foram divulgadas nesta terça-feira, ouça

Paul McCartney: músico britânico faz participação no novo álbum da banda (Harry Durrant/Getty Images)

Paul McCartney: músico britânico faz participação no novo álbum da banda (Harry Durrant/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de maio de 2026 às 16h01.

A banda britânica "The Rolling Stones" anunciou nesta terça-feira, 5, o lançamento de seu novo álbum de estúdio, "Foreign Tongues". O disco será lançado no dia 10 de julho, pela Capitol Records, e marca o 25º trabalho da carreira do grupo.

O projeto sucede "Hackney Diamonds", lançado em 2023, e já teve duas músicas divulgadas: “In The Stars”, escolhida como single principal, e “Rough and Twisted”, faixa de abertura do álbum.

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Participações especiais

Além de Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood, o disco conta com músicos de turnê e colaboradores frequentes, como Darryl Jones, Matt Clifford e Steve Jordan.

O novo trabalho também reúne uma lista de convidados de peso, incluindo Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith e Chad Smith, baterista da Red Hot Chili Peppers.

O álbum também inclui uma participação do baterista Charlie Watts, morto em 2021. Segundo a banda, trata-se de uma de suas últimas gravações.

A produção fica novamente a cargo de Andrew Watt, que também trabalhou no álbum anterior da banda.

Grande parte do álbum foi gravada em menos de um mês no Metropolis Studios, em Londres. Em comunicado, Jagger afirmou que as sessões foram intensas e rápidas, com 14 faixas gravadas em poucas semanas.

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