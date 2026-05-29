A etiqueta do e-commerce virou um negócio de R$ 37 milhões no ABC paulista

A etiqueta colada em uma caixa de entrega parece um detalhe pequeno dentro da operação de um e-commerce. Mas ela depende de uma cadeia inteira de equipamentos para funcionar. A impressora térmica precisa gerar o código de barras, o coletor de dados registra a movimentação do produto e o leitor acompanha cada etapa até a entrega.

Quando um desses dispositivos para, a operação trava. É nesse mercado que atua a Zhaz, especializada em venda, locação, manutenção e integração de equipamentos usados em operações de logística, varejo e rastreabilidade.

A empresa fundada em São Caetano do Sul, no ABC paulista, completou 15 anos em fevereiro último e, em 2025, entrou para o ranking EXAME Negócios em Expansão após registrar faturamento de R$ 17,8 milhões em 2024. No ano passado, a receita avançou para R$ 26,9 milhões. Para este ano, a expectativa é crescer cerca de 37,5% e alcançar R$ 37 milhões.

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A Zhaz atua com equipamentos conhecidos no setor de AIDC, Identificação Automática e Captura de Dados. Entre eles estão coletores de dados, impressoras térmicas, leitores de código de barras e verificadores de preço. Além da venda de equipamentos, a empresa trabalha com locação, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, outsourcing, recuperação de placas eletrônicas e gestão de parque tecnológico.

A operação atende mais de 800 clientes em todo o Brasil, como Assaí, Atacadão e C&A, soma mais de 200 mil atendimentos realizados e mantém uma rede de mais de 300 técnicos espalhados pelo Brasil. A matriz fica em São Caetano do Sul e há uma filial em Recife.

A CEO Luanda Achcar, de 45 anos e mãe de duas meninas, era da área de administração hospitalar e trabalhava na saúde antes de abrir o próprio negócio. O marido e cofundador da empresa, Marcelo Achcar, é formado em automação e atuava como técnico de campo especializado em equipamentos de rastreabilidade e código de barras.

Questionada sobre como decidiram empreender, Luanda conta que o casal primeiro participou de um projeto ligado ao irmão dela, mas não foi para frente. "Ao mesmo tempo, clientes que já conheciam o trabalho técnico de Marcelo começaram a procurá-lo por causa da reputação construída no mercado", conta ela.

A CEO havia acabado de deixar um cargo comissionado na área da saúde e resolveu ajudar temporariamente o marido. A operação começou dentro de casa, em um quarto improvisado. O crescimento foi rápido e, em menos de dois anos, a demanda obrigou a mudança para um escritório maior.

Virada para a inovação

Foi em 2018 que Thiago Ribeiro entrou na história. Nascido em São Paulo, hoje com 40 anos, ele é formado em ciência da computação e começou a carreira profissional ainda jovem. Antes da Zhaz, teve uma fabricante de etiquetas e rótulos voltados para identificação.

O primeiro contato entre Thiago e os fundadores aconteceu como relação comercial. Ele comprava peças e equipamentos da empresa para atender sua própria operação. Com o tempo, a relação virou amizade. Depois de vender sua participação da companhia, Thiago chegou a estudar um novo negócio ao lado de Marcelo voltado para inventário de supermercados e varejistas. O projeto não foi adiante, mas abriu caminho para o convite que mudou sua carreira.

Sócio, Thiago entrou na Zhaz para estruturar o setor comercial do negócio. Atualmente, ele atua na área mais ligada à operação, administração e inovação.

O principal lançamento previsto para este ano nasce dessa frente. A companhia desenvolveu uma plataforma de retail media integrada a verificadores de preço usados em supermercados e lojas. A proposta da Zhaz é transformar esse dispositivo em um canal de mídia e geração de receita. Thiago explica que o formato foi desenhado para que os conteúdos apareçam em sequência, como um feed de rede social, e variem conforme o perfil do consumidor.

O dispositivo passa a exibir mídias em formato semelhante ao de redes sociais durante a consulta de preços. "O formato foi desenhado para reproduzir a lógica visual de feeds e stories, só que adaptados ao varejo físico. A solução também prevê personalização de conteúdo de acordo com o perfil do cliente identificado próximo ao dispositivo", esclarece Thiago.

A ideia, continua, é transformar um equipamento visto apenas como obrigação operacional em uma ferramenta de monetização para o varejo. Os testes já acontecem em clientes e o lançamento deve ocorrer ainda neste semestre.

Formação de técnicos

Apesar do avanço em inovação, a empresa mantém boa parte da receita ligada aos serviços tradicionais de suporte técnico e manutenção. A Zhaz trabalha tanto com atendimento remoto quanto presencial. Dependendo da necessidade, técnicos podem ir até a operação do cliente ou receber os equipamentos no laboratório da empresa.

Os contratos de locação ganharam força nos últimos anos porque permitem atualização constante dos equipamentos sem necessidade de compra definitiva. A empresa oferece planos de um a doze meses para coletores de dados e impressoras térmicas, incluindo manutenção e suporte técnico no pacote.

A empresa conta com cerca de 100 funcionários diretos. Mas a operação nacional depende também de uma rede técnica parceira formada pela Zhaz Academy, plataforma criada para treinamento e qualificação profissional. A iniciativa surgiu de uma necessidade prática. Segundo eles, existem poucos cursos especializados em manutenção de coletores de dados, impressoras térmicas e equipamentos de rastreabilidade. A plataforma foi pensada para preencher esse gargalo.

"Mais de mil técnicos já passaram pela formação. Atualmente, cerca de 300 profissionais ativos integram nossa rede em diferentes regiões do país", diz Thiago. A Zhaz Academy também atende clientes corporativos que precisam treinar equipes para utilização correta dos equipamentos instalados nas operações. O sistema funciona em formato de trilha de aprendizado.

Cultura, pessoas e formação

A discussão sobre pessoas aparece de forma recorrente nas falas de Luanda e Thiago. Embora a empresa trabalhe diretamente com automação e tecnologia, os dois insistem que o crescimento da operação depende da formação de boas equipes e da construção de relações de longo prazo. Luanda diz que tecnologia, pessoas e inovação "formam um tripé" dentro da cultura do negócio.

Thiago segue linha parecida ao falar da rede de técnicos parceiros espalhados pelo país. Segundo ele, os profissionais precisam representar o padrão da empresa mesmo sem fazer parte diretamente do quadro interno e, por isso, a preocupação não se limita ao treinamento técnico. "Também trabalhamos comportamento, postura profissional e relacionamento com clientes", acrescenta.

Eles descrevem a empresa como um "alfaiate" de soluções, combinando serviços de manutenção, locação e integração de equipamentos para atender necessidades específicas de cada cliente em diferentes momentos da operação. Em comum, essas demandas envolvem rastreabilidade, controle de estoque e velocidade operacional.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.