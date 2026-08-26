A máquina por trás do crescimento da Medical San

Fábrica da Medical San em Estrela (RS): grupo integra, pelo terceiro ano consecutivo, o Ranking EXAME Negócios em Expansão, iniciativa EXAME que reconhece empresas com trajetórias consistentes de crescimento e evolução (Medical San/Divulgação)
Exame Brand Solutions
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 19h35.
Última atualização em 26 de agosto de 2026 às 19h57.
Quem entra em uma clínica de saúde estética pode encontrar equipamentos desenvolvidos para diferentes aplicações, de lasers a tecnologias voltadas a procedimentos específicos.
Por trás dessas máquinas, porém, existe uma cadeia que envolve pesquisa, engenharia, fabricação, financiamento e suporte. É nesse mercado que atua o Grupo Medical San, fabricante brasileira de equipamentos para saúde estética que, há 32 anos, transforma tecnologia em soluções para clínicas e profissionais.
A empresa, que começou em uma garagem em Lajeado, no Rio Grande do Sul, hoje reúne oito negócios e mantém em Estrela sua estrutura industrial, administrativa e estratégica.
A estratégia combina desenvolvimento tecnológico e produção nacional com uma frente própria de financiamento, criada para facilitar a aquisição dos equipamentos por seus clientes.
Esse modelo ganha visibilidade nesta quarta-feira, 26, durante o NEXX, evento que reúne empresas e lideranças para discutir negócios, inovação e crescimento. A participação acontece no mesmo ano em que a Medical San integra, pelo terceiro ano consecutivo, o Ranking EXAME Negócios em Expansão — sua quarta participação no levantamento, depois das edições de 2022, 2024 e 2025.
O ranking considera a evolução da Receita Operacional Líquida e a análise de demonstrações contábeis, como balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício. Os dados apresentados pelas empresas passam por avaliação técnica da PwC Brasil.
Para a Medical San, a recorrência no levantamento acompanha uma estratégia baseada na fabricação nacional, na ampliação do portfólio e na integração entre indústria e financiamento.
“O Brasil oferece mecanismos importantes de incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, como a Lei de Informática, a Lei do Bem e as linhas da Finep. Isso contribuiu para a decisão de manter o desenvolvimento e a produção no país”, diz Mauro dos Santos Filho, presidente e CEO do Grupo Medical San.
A história da Medical San começou há 32 anos, em uma garagem em Lajeado, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Com o crescimento da operação, a empresa se transferiu para a cidade vizinha de Estrela, onde mantém, desde 2022, sua sede industrial, administrativa e estratégica.
Foi a partir do interior gaúcho que o grupo estruturou sua atuação no mercado de equipamentos para saúde estética. Atualmente, reúne oito empresas que trabalham de maneira complementar em áreas como pesquisa e desenvolvimento, produção, locação, soluções financeiras, suporte ao mercado e educação empresarial.
A fabricação nacional permite que as equipes de engenharia, produção e comercial acompanhem diferentes etapas do desenvolvimento dos equipamentos. Segundo a empresa, as tecnologias são desenvolvidas no Brasil e seguem as exigências de registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A operação também passou a alcançar outros mercados. Além da presença no Brasil, a Medical San comercializa suas tecnologias em países como Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Angola e Argentina.
Financiamento entra na estratégia de expansão
Desenvolver equipamentos, porém, resolve apenas uma parte da equação. Tecnologias de maior valor exigem planejamento financeiro por parte de clínicas e profissionais, que precisam avaliar o investimento, a demanda dos pacientes e a capacidade de incorporar o equipamento aos atendimentos.
Para atuar nessa etapa, o grupo criou a Monte Sião, empresa que estrutura operações de crédito voltadas ao mercado de saúde estética. A companhia opera como securitizadora e financeira e conta com um fundo de investimento em direitos creditórios, o FIDC Monte Sião.
De acordo com o Grupo Medical San, cerca de 65% de suas vendas são viabilizadas atualmente por operações estruturadas pela Monte Sião. Nos últimos três anos, a empresa analisou aproximadamente R$ 3 bilhões em propostas de financiamento. Somente em 2025, o volume chegou a cerca de R$ 950 milhões.
A análise considera informações financeiras dos clientes, mas também o modelo de negócio da clínica e o potencial de utilização do equipamento. A proximidade com as áreas de engenharia, produção e vendas ajuda a equipe a compreender as aplicações de cada tecnologia e a estruturar diferentes modalidades de financiamento.
“A análise busca entender não apenas a capacidade do cliente de pagar, mas também quanto ele pode produzir com o equipamento dentro da clínica”, afirma. Segundo o executivo, dados sobre horas de uso e quantidade de disparos também ajudam a empresa a avaliar cada operação.
A ampliação do grupo também aparece no portfólio apresentado em 2026. Entre os lançamentos está o Arameus, laser de CO2 desenvolvido e fabricado em Estrela. Registrado na Anvisa, assim como todos os outros equipamentos da marca, ele tem potência de 60 watts, sistema operacional baseado em Android e cinco modos de disparo: corte, íntimo, fracionado, coring e misto.
A linha Tessalon, por sua vez, reúne três configurações — Tessalon, Tessalon Full e Tessalon Pico — e combina tecnologias a laser voltadas a diferentes aplicações em clínicas e consultórios. A arquitetura modular permite ampliar os recursos do equipamento de acordo com as necessidades da operação.
O portfólio inclui ainda o Sonofrax, direcionado a aplicações relacionadas ao ronco e à apneia obstrutiva do sono, e o Hakon, plataforma de laser de alta potência. Com isso, o grupo procura ampliar sua atuação para além dos procedimentos estéticos tradicionais e alcançar demandas relacionadas também à saúde e ao bem-estar.
“Os projetos de expansão estão mais voltados para o Brasil, mas também temos os olhos no mercado internacional por meio de parcerias estratégicas. A produção continuará no país”, diz Santos Filho.