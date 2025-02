Bússola Cultural: exposição celebra 50 anos de carreira de Ney Matogrosso

Exposição celebra 50 anos de carreira de Ney Matogrosso

Onde? Museu da Imagem e do Som - MIS. Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Quando? De 21 de fevereiro a 23 de março. De terça a domingo, das 10h às 19h.

Um dos maiores nomes da música brasileira, Ney Matogrosso ganha exposição no MIS em comemoração aos seus 50 anos de carreira, completados em 2025. Ao todo, são seis áreas expositivas, que incluem figurinos, adereços, documentos, pôsteres e CDs, entre outros itens relacionados ao artista que estreou na banda Secos e Molhados.

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Classificação: Livre.

Oficina de Adereços e Máscaras de Carnaval integra a programação (Divulgação/Divulgação)

Biblioteca de São Paulo celebra 15 anos com carnaval para crianças

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, São Paulo.

Quando? Dia 22 de fevereiro. Sábado, das 14h às 17h.

Celebrando os 15 anos da Biblioteca de São Paulo, o espaço festeja com uma programação especial de carnaval. As atividades começam com a Oficina de Adereços e Máscaras de Carnaval, às 14h, voltado para crianças a partir de 7 anos. Na sequência, acontece o desfile com o bloquinho infantojuvenil Gente Miúda. No mesmo dia, a Biblioteca também inaugura o espaço BibliON.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Baile para a terceira idade na sede do CULTSP PRO (Divulgação/Divulgação)

Carnaval com Baile de Máscaras para a terceira idade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dia 21 de fevereiro. Sexta-feira, 14h.

Entrando no clima de carnaval, o CULTSP PRO - Escola de Profissionais da Cultura promove o Baile de Máscaras da Melhor Idade. Voltado para maiores de 60 anos, mas aberto para todos os públicos, o baile traz música ao vivo e dançarinos convidados.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Carnaval na Pinacoteca (Divulgação/Divulgação)

Pinacoteca recebe ensaio aberto do bloco Agora Vai!

Onde? Pina Luz. Praça da Luz, 2 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dia 15 de fevereiro. Sábado, 15h.

Neste sábado, a Pinacoteca entra em ritmo de carnaval com o ensaio aberto do bloco Agora Vai!. Com concentração em frente à Pina Luz, o bloco mistura frevo e samba com marchinhas autorais.

O Mundo do Circo SP oferece oficinas para a terceira idade

Onde? O Mundo do Circo SP. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru , São Paulo.

Quando? Até 27 de fevereiro. Quartas e quintas, das 10h30 às 11h30.

Nunca é tarde para começar uma nova atividade física e para desenvolver novas habilidades artísticas. No O Mundo do Circo SP, o Movimento Ativo, do Coletivo Um Café da Manhã - Ana Coll, promove diversas oficinas introduzindo o público da terceira idade à práticas circenses como bandas elásticas, pesos leves, bolas de malabarismo, obstáculos para treinamento funcional, pontos de ancoragem e tecidos.

Entrada Gratuita. Inscrições no local.

Classificação: a partir de 60 anos.

Banda Pequeno Cidadão anima pais e crianças (Divulgação/Divulgação)

Pequeno Cidadão na Fábrica de Cultura Jaçanã

Onde? Fábrica de Cultura Jaçanã. Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, São Paulo.

Quando? Dia 19 de fevereiro. Quarta-feira, 15h.

Com mais de 15 anos de estrada, a banda Pequeno Cidadão é referência se tratando de atrações para o público infantil, marcando gerações de pais e crianças. O grupo se apresenta gratuitamente na Fábrica de Cultura Jaçanã, trazendo no repertório canções que dialogam com o universo das crianças, como “O Sol e a Lua”, “Mamãe Tamo Chegando” e “Meu Anjinho”, entre outras.

Exposição “Passione Italiana: l'arte dell espresso” chega ao Museu da Imigração (Divulgação/Divulgação)

Nova exposição e oficina no Dia Nacional do Imigrante Italiano

Onde? Museu da Imigração. Rua Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca, São Paulo.

Quando? Dia 21 de fevereiro. Sexta-feira, 15h e 17h (oficina); 19h30 (exposição).

Dia 21 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Em comemoração à data, o Museu da Imigração recebe a exposição “Passione Italiana: l'arte dell espresso”, do Museu do Café em Santos, com diversos modelos de máquinas de café e conjuntos de xícaras, além da oficina de preparo do café Moka.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Curta metragem ‘Maré Braba’ (Divulgação/Divulgação)

Conservatório de Tatuí recebe Mostra Nyama de animação negra

Onde? Teatro Procópio Ferreira. Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí.

Quando? Dia 18 de fevereiro. Terça-feira, às 10h, 15h e 19h30.

Como parte do projeto Cine Bibi, o Conservatório de Tatuí promove a Mostra Nyama de animação negra. Ao longo do dia, serão três sessões gratuitas, nas quais serão exibidos diversos curta-metragens com a temática afrodiaspórica.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Dia Nacional do Imigrante Italiano é comemorado em 21 de fevereiro (Divulgação/Divulgação)

Dia do Imigrante Italiano em Brodowski

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski.

Quando? De 19 a 23 de fevereiro. De quarta a domingo, das 9h às 18h.

Em virtude do Dia Nacional do Imigrante Italiano, comemorado em 21 de fevereiro, o Museu Casa de Portinari promove o Painel Interativo “Inventores e Invenções”. A atividade convida o público a descobrir quais invenções do nosso dia-a-dia é, na verdade, de origem italiana.

Artistas locais apresentam comédia stand up (Divulgação/Divulgação)

Fábrica de Stand Up no Capão Redondo

Onde? Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n - Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo.

Quando? Dia 20 de fevereiro. Quinta-feira, às 19h30.

Para os fãs de comédia, a Fábrica de Cultura Capão Redondo promove a Fábrica Stand Up, com diversos convidados que prometem arrancar gargalhadas da plateia. São eles: Lumena Aleluia, João Bubiz, Tiago Carvalho, Thiaguinho Mil Grau e Léo Cordeiro. Todos os comediantes são da região.

