Colômbia de Gabriel García Márquez: roteiro mistura literatura e turismo

"A vida cotidiana na América Latina nos demonstra que a realidade está cheia de coisas extraordinárias". Quando Gabriel García Márquez escreveu o clássico Cem Anos de Solidão, ele imprimiu na fictícia cidade de Macondo muito de sua cidade natal, Aracataca, na Colômbia. Hoje, quase 60 anos após a publicação, ainda é póssível ver o lugar que deu origem à história — agora em um roteiro turístico.

A produtora de viagens NomadRoots anuncia a segunda edição do tour "A Colômbia de Gabriel García Márquez", que mistura literatura e turismo. Entre os dias 4 e 9 de dezembro, os participantes conhecerão as três cidades que deram vida às obras mais emblemáticas do Nobel de Literatura: Santa Marta, Aracataca e Cartagena.

Ao longo de seis dias e cinco noites, o grupo será guiado por Francisco Escorsim, professor e especialista na obra de García Márquez, e Rafaella Silva, coordenadora de comunicação da NomadRoots. O tour conta com mediações literárias durante os passeios, que conectam trechos dos livros aos lugares visitados, e convidam os turistas a pensar sobre temas centrais da obra do autor, como o tempo, o amor, a memória e a solidão.

Entre as atividades exclusivas, destaca-se uma oficina gastronômica, onde os participantes aprenderão a preparar pratos típicos da Colômbia, inspirados em O Amor nos Tempos do Cólera. Outra experiência será a conversa com estudantes da Universidade de Cartagena, especializada na obra do escritor, para uma discussão sobre a influência de García Márquez na literatura mundial.

Aracatena: o lar de 'Gabo' e do Massacre das Bananeiras

As três paradas do roteiro são de suma importância para as obras de "Gabo" — em especial Aracataca, cidade natal do escritor. O município, fundado em 1885, localizado no departamento de Magdalena, na região do Caribe colombiano. Foi marcada pelo desenvolvimento da indústria bananeira, em especial no século XX, quando a United Fruit Company estabeleceu plantações na região.

A chegada da indústria estremeceu a jornada da classe operária local e culminou na greve dos trabalhadores bananeiros de 1928, conhecida como o "Massacre das Bananeiras" — principal inspiração para a literatura de García Márquez em Cem Anos de Solidão.

Na época, o governo americano ameaçou invadir a Colômbia, caso os grevistas não fossem controlados. O governo colombiano, no período controlado por Miguel Mendéz, enviou o exército de Bogotá à cidade. Acusados de comunismo e "tendências subversivas", os trabalhadores foram encurralados em uma praça, logo aós à Missa de Domingo, e alvejados com tiros de metralhadoras.

O general do exército assumiu a responsabilidade por 47 vítimas, mas o número total de mortos nunca foi confirmado. O roteiro passa pela cidade, onde hoje vivem cerca de 40 mil pessoas.

Além de Aracatena, o pacote inclui uma passagem por Cartagena, onde o autor viveu por um período e escreveu O Amor nos Tempos do Cólera. Na obra, a cidade aparece com seus muros, praças e ruas históricas como cenários na passagem do século XX para XIX. O livro começou a ser escrito em 1984, e é inspirado no romance proibido vivido pelos pais do autor, pontuado por cartas, correspondências e a espera ao longo de décadas.

Quanto custa o roteiro de Gabriel Gárcia Márquez?

O pacote é para um grupo limitado de pessoas e sai de todos os lugares do Brasil. Inclui transporte, refeições e os passeios guiados, com valores que variam de US$ 4.715 a US$ 5.900, dependendo do tipo de acomodação. Pode ser adquirido no site oficial da produtora de viagens.