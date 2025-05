Netflix cria reality interativo com streamers famosos e prêmio de US$ 108 mil em bitcoins

A Netflix pretende lançar um reality interativo chamada "House of Streams". A produção misturará o formato tradicional de séries com a dinâmica do mundo digital dos streamers e criadores de conteúdo, oferecendo a possibilidade de os espectadores interagirem com os participantes ao vivo.

O elenco contará com oito streamers profissionais que, juntos, têm mais de 4 milhões de seguidores. Os participantes passarão duas semanas confinados em uma vila para competir por um prêmio de US$ 108.800 em bitcoin.

A série tem sua estreia marcada para 18 de junho no Reino Unido e Irlanda. Ainda não foi divulgada a data que estará disponível no Brasil.

O que é uma série interativa?

Uma série interativa é um formato que permite ao espectador participar ativamente da narrativa, tomando decisões que influenciam o rumo da história. Diferente das séries tradicionais, nesse modelo o público pode interagir com os participantes em tempo real.

No caso de House of Streams, a interação acontecerá por meio de um chat ao vivo, onde os espectadores podem influenciar diretamente as decisões e o andamento da competição.

Formato e dinâmica de "House of Streams"

Os oito participantes, vindos de países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, serão figuras conhecidas no universo digital e serão submetidos a desafios e tarefas que testam suas habilidades, criatividade e capacidade de convivência.

Além da competição, a série funcionará como um experimento social, que explora a interação entre personalidades digitais em um ambiente físico.

Segundo Matt Hookings, CEO da Camelot Films, a série é uma resposta à transformação da cultura de influência e celebridade, que hoje é cada vez mais moldada pelos streamers e criadores de conteúdo digital.