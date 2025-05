Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre terror e romance, séries e filmes, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. No Prime Video, estreia de Herege, filme de terror da produtora A24. Já na Apple TV+, estreia do filme A Fonte da Juventude, com John Krasinski e Natalie Portman.

Herege (Prime Video)

Enquanto espalham sua fé pela cidade, as irmãs Barnes e Paxton batem na porta errada, e acabam presas na casa do excêntrico e diabólico Sr. Reed. Agora, forçadas a participar de um jogo mortal de gato e rato, elas precisam provar suas crenças para conseguir escapar com vida.

A Fonte da Juventude (Apple TV+)

A Fonte da Juventude acompanha dois irmãos distantes (John Krasinski e Natalie Portman) que se juntam em um assalto internacional para encontrar a mitológica Fonte da Juventude. Eles devem usar seus conhecimentos em história para seguir pistas em uma aventura épica que vai mudar a vida deles... e possivelmente os tornará imortais.

Encontros Secretos: Amor ou Contatinho? (Netflix)

Seis solteiros se hospedam em um motel em busca do amor verdadeiro, mas acabam descobrindo que seus "contatinhos" de longa data também estão lá. Os participantes enfrentam desejos antigos e novos, além de muitas verdades difíceis, e precisam decidir: aprofundar-se na relação casual ou explorar novas conexões. Será que aquele peguete é a escolha certa ou um obstáculo para o amor verdadeiro?

Sereias (Netflix)

Devon acha que a irmã Simone tem um relacionamento tóxico com a nova chefe, a enigmática socialite Michaela Kell. A vida de ostentação de Michaela é como uma droga para Simone, e Devon decidiu que é hora de intervir, mas não faz ideia do quanto Michaela será uma oponente impiedosa. Contada ao longo de um fim de semana movimentado na luxuosa propriedade da família Kell em uma ilha, Sereias é um retrato incisivo, sexy, ácido e bem-humorado da relação entre mulheres, poder e classe social.

Não Me Esquecerei de Você (Netflix)

Não Me Esquecerei de Você gira em torno de Cheng Le-le (Hsieh Ying-xuan), uma mulher casada que equilibra seu trabalho de comediante de stand-up com um emprego de meio-período em uma loja de conveniência. Apesar da vida trivial, Le-le tem muitas esperanças e sonhos para o futuro, mas precisa enfrentar uma série de desafios. Além das dificuldades conjugais com o marido Zhang Kai (Wallace Huo), ela também tem problemas com o pai (Chin Han), o que a leva para uma jornada corajosa que redefine seu relacionamento com a família, o cônjuge e os amigos.