‘O fim está aqui’, mas pode te ajudar a enriquecer, diz autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’

Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, acredita que o investimento em três ativos pode não só proteger o patrimônio de investidores em meio à crise como também oferecer oportunidades de enriquecimento.

O nome por trás do famoso best-seller de finanças pessoais prevê há anos um grande colapso da economia global. Nesse sentido, o investimento em ativos descorrelacionados a governos, como o ouro, prata e bitcoin teriam importante papel de proteção de patrimônio. Além disso, o otimismo de Kiyosaki com tais ativos o faz acreditar que eles também ofereçam oportunidades de enriquecimento, mesmo em tempos de crise.

THE END is HERE:

WHAT if you threw a party and no one showed up?

That is what happened yesterday.

The Fed held an auction for US Bonds and no one showed up.

So the Fed quietly bought $50 billion of its own fake money with fake money.

The party is over. Hyperinflation is…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 21, 2025