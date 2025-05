Mercado cripto tem R$ 3 bilhões em liquidações após nova ameaça de Trump sobre tarifas

O mercado de criptomoedas acumula perdas relevantes nesta sexta-feira, 23, devolvendo parte dos ganhos dos últimos dias e refletindo uma retomada de parte da aversão a riscos entre investidores. O movimento ocorre após novas falas do presidente Donald Trump sobre criação de tarifas comerciais.

O presidente dos Estados Unidos disse que pretende aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos importados da União Europeia a partir de 1º de junho. Ele justificou a medida apontando uma "estagnação" nas negociações comerciais entre o país e o bloco e criticou políticas protecionistas europeias.

O impacto no mercado de criptomoedas intensificou um movimento de queda que já ocorria durante a noite de quinta-feira, 22, em uma realização de lucros após fortes altas. Com isso, o setor devolveu parte dos ganhos registrados na semana em que o bitcoin bateu uma nova máxima histórica de preço.

Dados da plataforma CoinGlass indicam que, nas últimas 24 horas, o setor acumula um total de US$ 550 milhões (R$ 3,1 bilhões, na cotação atual) em liquidações. Desse total, US$ 422 milhões em liquidações foram registradas nas últimas 12 horas, com US$ 346 milhões apenas nas últimas quatro horas.

Os dados indicam que a maior parte das perdas, US$ 395 milhões, ocorreram em contratos de preços futuros do tipo long, em que investidores projetavam uma alta da criptomoeda. Já os de tipo short, com projeção de queda, tiveram US$ 152 milhões liquidados.

As liquidações ocorrem quando ativos têm movimentos abruptos de alta ou queda, chegando a uma cotação em que o contrato perde a liquidez necessária para ser mantido. Nesses casos, o investidor precisa encerrar a negociação de preço futuro e amargar o prejuízo.

A CoinGlass aponta ainda que pouco mais de 161 mil investidores foram afetados pelas novas liquidações. Na divisão por criptomoeda, o bitcoin tem leve dianteira, acumulando US$ 144 milhões liquidados em contratos de preços futuros do ativo, com US$ 112 milhões em contratos do tipo long.

O ether está em segundo lugar, acumulando US$ 140 milhões em liquidações, também concentradas nos contratos de tipo long. Em terceiro lugar está a Solana, que acumula US$ 30 milhões perdidos, seguida pela dogecoin, com US$ 17 milhões.

Apesar das perdas nesta sexta-feira, o mercado cripto ainda deve encerrar a semana com um desempenho positivo, com os principais ativos do setor terminando a semana com alta acumulada.

