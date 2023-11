Stranger Things 5: veja tudo o que já sabemos sobre a última temporada

Mesmo sem data de estreia confirmada, muito pelos atrasos causados pela greve dos atores e dos roteiristas, a última temporada de Stranger Things já vem entusiasmando os fãs: produtores e diretores liberaram pequenos spoilers* sobre a trama nos últimos meses, que incluem desde detalhes sobre os primeiros episódios quanto informações relevantes sobre o futuro dos personagens principais.

Os atores, já mais velhos, também se preparam para o adeus à série, que teve seu primeiro episódio divulgado em julho de 2016. Na época, o "quarteto de ouro" — Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo — tinha entre 12 e 14 anos. Hoje, a média de idade do elenco mais jovem varia entre 19 e 24 anos.

Os irmãos Duffer, roteiristas e criadores de Stranger Things, retomaram os trabalhos na série em agosto deste ano. A produção foi atrasada devido à greve dos roteiristas e diretores; anteriormente, as filmagens estavam previstas para maio e junho de 2023.

Abaixo, a EXAME POP separou tudo o que já sabemos sobre a última temporada de Stranger Things. Confira:

Tudo o que sabemos sobre Stranger Things 5:

Trailer mais recente da 5ª temporada

No último domingo, 5, a Netflix divulgou um trailer para a comemoração do Stranger Things Day 2023, comemorado todo dia 6 de novembro — data na qual, na série, Will Byers (Noah Schnapp) some da cidade de Hawkins.

'tis the season, nerds. STRANGER THINGS DAY NOVEMBER 6th #strangerthingsday pic.twitter.com/I3OhKSUaFz — Stranger Things (@Stranger_Things) November 5, 2023

Salto temporal

Com o envelhecimento dos atores principais, os criadores da série tiveram que adaptar o conteúdo. Na quarta temporada, Millie Bobby Brown passou por um rejuvenescimento por inteligência artificial para interpretar os flashbacks** necessários à trama. Agora, além de trazer um salto temporal para o futuro, os irmãos Duffer também já declararam que rejuvenescerão o elenco mais uma vez.

“Tenho certeza de que faremos um salto no tempo. Idealmente, teríamos filmado as temporadas 4 e 5 consecutivamente, mas simplesmente não havia uma maneira viável de fazer isso”, disse Ross Duffer, em entrevista ao TVLine.

"O final é a parte mais difícil e estressante. Queremos acertar no encerramento. Aprendemos muito toda vez que fazemos uma nova temporada. Aprendemos muito com o elenco e com a equipe, com quem trabalhamos por um longo período na quarta temporada. Então tenho certeza que algumas coisas vão mudar", completou Matt Duffer ao veículo.

Ainda não se sabe, no entanto, de quanto tempo será o salto temporal.

Primeira cena da última temporada

Entre as novidades, estão vislumbres da primeira cena da 5ª temporada. Na última segunda-feira, 6, os roteiristas revelaram um trecho do primeiro episódio: "Som de um vento frio, as árvores soltam gemidos e se escuta uma voz de criança, que canta uma canção familiar...".

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipu — stranger writers (@strangerwriters) November 7, 2023

Em 2022, durante o Stranger Things Day, a Netflix também liberou o nome do primeiro episódio da quinta temporada: "Chapter One: The Crawl" ("Capítulo 1: O Rastreamento"). Segundo a Vermelinha, o final já está organizado e definido desde o início da série.

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

Formato de maratona persistirá

Diante dos rumores sobre possíveis episódios semanais, os criadores também revelaram que a 5ª temporada de Stranger Things será divulgada em binge-watching, ou seja, da mesma forma como as anteriores: com todos os capítulos juntos, possivelmente com uma pausa de algumas semanas para os dois ou três últimos, como funcionou com a quarta temporada da série e também com os seriados "The Witcher", "Ozark" e "The Crown".

Vecna estará na 5ª temporada

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o ator que interpreta o Vecna, Jamie Campbell Bower, revelou que o público verá um lado "mais humano" do vilão. "E há uma coisa enorme, ótima e legal vindo aí, mas agora preciso manter minha boca fechada”, completou ele.

Atores confirmados para a última temporada de Stranger Things

Entre os atores que retornam para a quinta e última temporada estão Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughli, Gaten Matarazzo, Winona Ryder, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, David Harbour e Joe Keery.

Para os novos atores, os criadores já confirmaram a presença de Linda Hamilton, estrela do Exterminador do Futuro, durante o TUDUM! da Netflix no Brasil.

*Spoiler: com origem do verbo "spoil" em inglês, que significa estragar, é um termo utilizado na cultura pop que se refere a adiantar conteúdos de algo que a pessoa ainda não viu ou consumiu.

**Flashback: retorno de alguma informação do passado de um filme, série, livro/quadrinho ou videogame em uma nova cena.