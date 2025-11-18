Netflix confirma minissérie inspirada em ‘Os Meninos do Brasil’

A Netflix confirmou a produção de The Boys From Brazil, nova minissérie criada por Peter Morgan a partir do livro Os Meninos do Brasil, de Ira Levin, publicado em 1976. O projeto marca o retorno do roteirista ao serviço de streaming após seis temporadas com The Crown.

Jeremy Strong interpretará Yakov Liebermann, um caçador de nazistas que descobre um plano conduzido pelo médico Josef Mengele para recriar a estrutura política do Terceiro Reich. Gillian Anderson também integra o elenco ao lado de Daniel Brühl, August Diehl, Shira Haas e Lizzy Caplan.

Produção reúne equipe de ‘The Crown’ e inicia filmagens em dezembro

A direção será de Alex Gabassi, que trabalhou em episódios de The Crown e Black Doves. As gravações estão previstas para começar em dezembro no Reino Unido, Bulgária e Espanha.

Suzanne Mackie, produtora executiva e fundadora da Orchid Pictures, afirmou que Morgan seguirá explorando temas políticos que influenciaram o século XX, usando narrativas centradas em personagens para contextualizar períodos históricos.

A obra de Ira Levin já havia sido adaptada para o cinema em 1978, com Laurence Olivier no papel de Liebermann e Gregory Peck como Mengele. O filme recebeu três indicações ao Oscar, incluindo Melhor Ator para Olivier.

Peter Morgan atuará como produtor executivo ao lado de Mackie e Simon Heath, da World Productions. Oona O’Beirn e Andy Stebbing, que colaboraram com Morgan em The Crown, serão os produtores da minissérie.