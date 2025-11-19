Quem vai levar a Warner? Fundo soberano árabe entra na disputa com a Paramount

David Ellison, CEO da Paramount, lidera a proposta mais ambiciosa: a compra integral da WBD. Segundo fontes ouvidas pela Variety, ele participou de um jantar oficial em Washington com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), que anunciou o compromisso de investir até US$ 1 trilhão na economia dos EUA.

O apoio do Oriente Médio se tornou um fator central no processo. É provável que uma formação de uma coalizão entre Arábia Saudita, Abu Dhabi e Catar, estaria por trás de uma oferta da Paramount estimada em US$ 71 bilhões, acima das anteriores que giravam em torno de US$ 60 bilhões. Ao site Deadline, a Paramount afirmou que os "relatos estão incorretos" e que não irão comentar o assunto, por ser confidencial.

Fusão total ou venda parcial

Comcast e Netflix, por sua vez, estudam adquirir apenas o braço de estúdios e streaming da WBD. Caso nenhuma proposta se concretize, a Warner planeja se dividir em duas empresas até meados de 2026.

Além do jantar com Ellison, MBS se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca na terça-feira, 18. E Trump parece estar mais propenso a apoiar a proposta da Paramount.

Já a Comcast, cujo CEO Brian Roberts também esteve recentemente na Arábia Saudita, é considerada por Trump como menos alinhada.

No setor financeiro, investidores avaliam o impacto geopolítico da entrada de capital árabe.

O fundo soberano saudita já participa da compra da Electronic Arts e apoia iniciativas como a LIV Golf. No entretenimento, o Oriente Médio investe em parques temáticos, festivais e novos estúdios — como a Arena SNK Studios, com ex-executivos da Disney e Lionsgate.

Próximos lances

A Paramount já apresentou três ofertas pela WBD, sendo a última de US$ 23,50 por ação. A diretoria da Warner pediu aumento para US$ 30, o que ainda é avaliado. Um meio-termo entre US$ 27 e US$ 28 é considerado possível.

Ellison conta com o respaldo financeiro do pai, Larry Ellison, cofundador da Oracle e segundo homem mais rico do mundo. A proposta conta ainda com a consultoria de nomes ligados à Arábia Saudita e Abu Dhabi, como Jeff Zucker e o presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, Turki Alalshikh.

Segundo o Deadline, voos executivos entre Hollywood e o Golfo Pérsico têm se intensificado nas últimas semanas. Um participante descreveu a movimentação como “uma ofensiva total sobre Hollywood”.