Ação da Netflix fica mais acessível ao investidor; entenda

As ações da gigante do streaming Netflix ficaram mais acessíveis nesta segunda-feira, 17, após a conclusão do desdobramento de ações (split) anunciado pela empresa em 30 de outubro. Esta é a segunda divisão de ações nos últimos 10 anos após um split de 7 para 1 em julho de 2015.

O desdobramento foi feito na proporção de 10 para 1, ou seja, cada ação antiga passou a equivaler a 10 novas ações. Com isso, o preço unitário das ações caiu significativamente, sem alterar o valor total do investimento de quem já possui ações, tornando o papel mais atraente para pequenos investidores. Os acionistas registrados no fechamento do pregão de 10 de novembro receberam nove ações adicionais para cada ação que tinham.

A medida tinha como objetivo aumentar a liquidez das ações e facilitar o acesso ao mercado para uma base maior de investidores.

O papel fechou o pregão desta segunda-feira a US$ 110.

Estado de atenção

Apesar de os fundamentos da empresa permanecerem sólidos, as ações da Netflix seguem sob atenção. Nos três meses anteriores ao desdobramento, segundo a Dow Jones, o papel acumulava queda de 11%, afetado por resultados do terceiro trimestre abaixo do esperado, que a empresa atribuiu a uma disputa com autoridades fiscais no Brasil. Na época, a empresa afirmou que a margem de lucro foi afetada em US$ 619 milhões por "uma disputa em andamento com as autoridades fiscais brasileiras, que não estava na previsão".

Segundo a analista da Bloomberg Intelligence, Geetha Ranganathan, o desdobramento de ações poderia impulsionar a avaliação do papel. Ela destacou que a melhoria dos fundamentos, apoiada em aumento de investimentos em publicidade, forte poder de precificação e alto engajamento, será o principal fator para expansão dos múltiplos.

A Netflix também tem recebido recomendações de analistas. A Barron’s apontou a empresa como uma das ações mais recomendadas em 15 de maio, argumentando que a plataforma tende a ser resiliente a impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos e deve se beneficiar de seu modelo de “flywheel”: mais assinantes significam mais recursos para investir em conteúdo, o que, por sua vez, atrai ainda mais usuários.

A companhia também parece bem posicionada na guerra do streaming, embora possa precisar fazer acordos estratégicos para manter sua vantagem competitiva. Segundo o Wall Street Journal, Netflix, Paramount/Skydance e Comcast estão preparando ofertas para a Warner Bros. Discovery antes do prazo de 20 de novembro.