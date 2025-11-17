Invest

Ação da Netflix fica mais acessível ao investidor; entenda

Apesar de os fundamentos da empresa permanecerem sólidos, as ações da Netflix seguem sob atenção

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18h56.

As ações da gigante do streaming Netflix ficaram mais acessíveis nesta segunda-feira, 17, após a conclusão do desdobramento de ações (split) anunciado pela empresa em 30 de outubro. Esta é a segunda divisão de ações nos últimos 10 anos após um split de 7 para 1 em julho de 2015. 

O desdobramento foi feito na proporção de 10 para 1, ou seja, cada ação antiga passou a equivaler a 10 novas ações. Com isso, o preço unitário das ações caiu significativamente, sem alterar o valor total do investimento de quem já possui ações, tornando o papel mais atraente para pequenos investidores. Os acionistas registrados no fechamento do pregão de 10 de novembro receberam nove ações adicionais para cada ação que tinham.

A medida tinha como objetivo aumentar a liquidez das ações e facilitar o acesso ao mercado para uma base maior de investidores.

O papel fechou o pregão desta segunda-feira a US$ 110.

Estado de atenção

Apesar de os fundamentos da empresa permanecerem sólidos, as ações da Netflix seguem sob atenção. Nos três meses anteriores ao desdobramento, segundo a Dow Jones, o papel acumulava queda de 11%, afetado por resultados do terceiro trimestre abaixo do esperado, que a empresa atribuiu a uma disputa com autoridades fiscais no Brasil. Na época, a empresa afirmou que a margem de lucro foi afetada em US$ 619 milhões por "uma disputa em andamento com as autoridades fiscais brasileiras, que não estava na previsão".

Segundo a analista da Bloomberg Intelligence, Geetha Ranganathan, o desdobramento de ações poderia impulsionar a avaliação do papel. Ela destacou que a melhoria dos fundamentos, apoiada em aumento de investimentos em publicidade, forte poder de precificação e alto engajamento, será o principal fator para expansão dos múltiplos.

A Netflix também tem recebido recomendações de analistas. A Barron’s apontou a empresa como uma das ações mais recomendadas em 15 de maio, argumentando que a plataforma tende a ser resiliente a impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos e deve se beneficiar de seu modelo de “flywheel”: mais assinantes significam mais recursos para investir em conteúdo, o que, por sua vez, atrai ainda mais usuários.

A companhia também parece bem posicionada na guerra do streaming, embora possa precisar fazer acordos estratégicos para manter sua vantagem competitiva. Segundo o Wall Street Journal, Netflix, Paramount/Skydance e Comcast estão preparando ofertas para a Warner Bros. Discovery antes do prazo de 20 de novembro.

