Netflix confirma quarta temporada de Bridgerton para 2026 e renova para 5°e 6° temporadas

A Netflix anunciou novidades para os fãs da série Bridgerton: a estreia da quarta temporada está confirmada para 2026, além da renovação da produção para as temporadas 5 e 6, garantindo a continuidade da história por mais alguns anos.

Baseada nos romances de Julia Quinn e produzida por Shonda Rhimes, a série acompanha a vida dos oito irmãos Bridgerton na alta sociedade londrina do século XIX, explorando seus romances, desafios e intrigas sociais. Cada temporada foca em um dos irmãos, e a quarta temporada seguirá o segundo filho, Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson.

Qual é a ordem cronológica de Bridgerton?

Trama da quarta temporada foca em Benedict e Sophie

Na próxima temporada, a trama será centrada em Benedict e sua relação com Sophie Baek (Yerin Ha), cuja história é inspirada no livro Um Perfeito Cavalheiro, o terceiro da série literária. A narrativa promete um romance envolvente que começa em um baile de máscaras, trazendo elementos de conto de fadas e críticas sociais, além de explorar a resistência de Benedict em se estabelecer e as expectativas da sociedade para com ele.

Além de Benedict e Sophie, outros personagens importantes retornarão, como Colin e Penelope Bridgerton, agora casados, e Anthony e Kate Bridgerton, que continuam a desempenhar papéis significativos na família. Novos personagens também serão introduzidos, como Lady Araminta Gao e suas filhas, que trarão novas dinâmicas à trama.

Temporadas 5 e 6 garantem aprofundamento da história

Com a confirmação das temporadas 5 e 6, a Netflix amplia o universo de Bridgerton, possibilitando o aprofundamento das histórias dos irmãos restantes, como Francesca e Eloise, cujas jornadas ainda não foram exploradas em detalhes na série. A expectativa é que a produção continue combinando romance, drama e crítica social em um cenário histórico envolvente, mantendo-se entre as séries mais assistidas da plataforma.

As três primeiras temporadas já estão disponíveis na Netflix, e a quarta temporada, com oito episódios, estreia em 2026, prometendo continuar o sucesso da série e encantar o público com novas histórias e personagens.