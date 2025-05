Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e ficção científica, séries e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série thriller de ficção científica com elementos de comédia Diários de um Robô-Assassino, baseada no best-seller de Martha Wells, The Murderbot Diaries. Já na Netflix, estreia do documentário Baila, Vini, sobre o astro do futebol brasileiro Vinicius Jr.

Long Way Home (Apple TV+)

Série documental em 10 episódios traz de volta o espírito de viagem da dupla Ewan McGregor e Charley Boorman, dessa vez pela Europa. A série comemorativa com duas décadas acompanha os dois atores pilotando motocicletas restauradas e antigas saindo da casa de Ewan, na Escócia, até a casa de Charley, na Inglaterra. Mas, em vez de pegar a rota mais curta, eles fazem o percurso mais longo! Esta aventura os levará a mais de quinze países, passando por cenários espetaculares e por algumas das melhores estradas do mundo para pilotar. Ao longo do caminho, vão mergulhar na cultura de cada país, conhecer os habitantes locais e experimentar atividades únicas e inusitadas.

Diários de um Robô-Assassino (Apple TV+)

Baseado no best-seller de Martha Wells, The Murderbot Diaries, vencedor do Hugo e Nebula, dois dos maiores prêmios para temas de ficção, Diários de um Robô-Assassino é um thriller de ficção científica com elementos de comédia sobre um robô de segurança que se autohackeia e tem pavor das emoções humanas, mas que se sente atraído por seus clientes vulneráveis. Interpretado por Skarsgård, o robô precisa esconder seu livre arbítrio e concluir uma missão perigosa quando tudo o que ele realmente quer é ficar sozinho para assistir a novelas futuristas e descobrir seu lugar no universo.

Peça-me o que quiser (MAX)

Um drama romântico carregado de desejo e mistério. Após a morte do pai, Eric Zimmerman (Mario Ermito) parte para a Espanha para assumir os negócios da família e se envolve com Judith (Gabriela Andrada), em um relacionamento tão erótico quanto perigoso. Com direção de Lucía Alemany (La inocencia), o filme é uma adaptação do best-seller homônimo e mergulha em temas como entrega, limites e segredos que podem ameaçar até as conexões mais intensas.

Baila, Vini (Netflix)

Vini Jr. tem tudo: talento, resiliência e ousadia. Acompanhe suas jogadas imprevisíveis ao longo de uma jornada inspiradora para se tornar um astro do futebol mundial.

A Reserva (Netflix)

O desaparecimento de Ruby, uma jovem babá filipina, em um dos bairros mais caros de Copenhague, faz com que Cecilie, uma das moradoras do local, acredite que algo ruim aconteceu. Com isso, Angel, a babá que trabalha para Cecilie, começa a investigar os boatos que correm entre as outras babás, enquanto as suspeitas da ocorrência de um crime só aumentam. No entanto, o caso da estrangeira desaparecida tem pouca prioridade para a polícia, fazendo com que a investigadora novata Aicha não dispense nenhuma ajuda, incluindo a de Cecilie e Angel, que estão a postos. Pouco a pouco, estruturas de poder e privilégios são expostos nas mansões, até que a dedicação de Cecilie em descobrir a verdade é posta à prova quando o desaparecimento de Ruby levanta suspeitas contra sua família. Logo, ela é forçada a confrontar o próprio comportamento e passa a ver seus entes queridos e o ambiente em que está criando os filhos sob uma nova perspectiva.